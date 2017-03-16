人民日报称账户非实名及转账额不受限令第三方支付平台成诈骗新宠

路透北京3月16日 - 人民日报周四报导称，账户实名不落实，转账金额不受限，一些第三方支付平台正成为电信诈骗团伙套取、漂白非法资金的“绿色通道”，成为诈骗新宠。

报导援引多地公安办案人员表示，诈骗分子越来越多通过第三方支付平台转移赃款。在福建漳州和被公安部列为全国地域性职业电信诈骗犯罪重点整治地区的龙岩新罗区，半数以上电信诈骗案件赃款流向了第三方支付平台。第三方支付平台管理混乱，监管有待加强。

“去年1月至3月，诈骗分子通过第三方支付平台转移赃款的案件约占诈骗警情的38.6%，而从去年10月至今年2月，这一比例达到68.9%。”厦门反诈骗中心负责人胡建跃说。

调查发现，一些第三方支付平台管理混乱，为拓展市场，不落实账户、交易实名制，滥发POS机，个别第三方支付平台网络系统建设严重滞后，甚至无法查询平台准确交易信息、商户和交易者身份，这些都给诈骗分子可乘之机。

“利用第三方支付平台转移赃款手法多种多样。”据有关方面负责人介绍，诈骗分子或是通过第三方支付平台，用受害人账户内资金在网购平台购物，再将购买的商品通过回收商城洗钱套现；或是将资金在第三方支付平台和银行账户间多次转移，最终在银行ATM机取现；或是通过网上银行转账，将赃款以购物名义转到第三方支付公司绑定的POS机套现。

近年来，央行多次出台文件对第三方支付平台予以规范，包括要求第三方支付机构建立健全客户身份识别机制，采取有效的反洗钱措施，对支付、转账金额限制等。

多地办案人员表示，去年徐玉玉案件发生后，公安部、央行、银监会等先后出台多项措施，包括落实银行卡实名制、ATM机向非本人账户转账延时到账等，银行与公安机关建立电信诈骗警情快速处置机制，实现快速查询、冻结涉案资金，对冻结的涉案资金原路返还等，诈骗分子通过多级银行转账案件数量呈下降趋势。 不过，目前一些第三方支付平台没有落实严格的账户实名制，诈骗团伙通过银行卡向第三方支付平台转账金额不受限制。（完）