特写：中国“剩女”的择偶难题

2013年5月8日在上海举行的一次相亲活动中拍到的参与者。 REUTERS/Carlos Barria

路透上海8月13日 - 徐佳杰(音译)过去五年来相亲无数次，并多次参加集体相亲活动。

家人和朋友的期许，使这位31岁的上海本地女白领面对巨大的成家压力。但她表示，找到合适的人很难。在一个传统上丈夫的社会地位高过妻子的社会中，接受过教育、收入不错的中国城市女性的择偶面临着大问题。

“我的父母已经把所有他们知道的单身汉介绍给我。我见过的单身汉中，一半人很安静，从不交际。外向的男人不需要相亲。”徐佳杰说。

周二是中国传统节日七夕，徐佳杰和很多像她这样的女性面临严峻选择。快到30岁还不结婚的女性会被冠以“剩女”称号。

着名相亲节目主持人倪琳对路透表示，中国人往往觉得婚姻中男性应该在各方面都更强，包括身高、年龄、受教育水平和薪水。这就引发了A级男与B级女、B级男与C级女、C级男与D级女的结合，只有A级女和D级男找不到另一半。

相亲网站世纪佳缘的数据显示，北京大龄“剩女”的比例超过三分之一。媒体报道称，北京的“剩女”可能多达50万。

中国有近14亿人口，可选的男性多的是，但社会地位可能影响职业女性择偶范围。

中国男性人口更多。2011年的统计数据显示，70后剩男人数为70后剩女的两倍。

但和剩女不同，剩男往往住在小城市，也挣不了多少钱。

上海市政府试图帮助徐佳杰这样的女性，经常举办集体相亲活动。5月的一场相亲活动吸引了2万单身男女。

32岁的汉语老师Lucy Wang参加了那场活动，她表示，所见到的男士要么是花花公子型的，要么是不成熟的。

“我有时都怀疑自己是不是有问题。2万人中我都找不到喜欢的。”她说道。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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