中国年轻打工者希望不再“吃苦”

4月4日在郑州一人才市场拍到的图片。CHINA-WORKER/ REUTERS/Stringer

路透中国郑州4月6日电（记者 Sui-Lee Wee）---八年来，张淑香（音）首次离开内陆的穷村庄，她曾在20家工厂工作过，现在在富士康组装厂。她希望这是最後一次在工厂打工。

26岁的张淑香效力过的东家有生产咖啡机的、珠宝、苹果LED屏，现在这家厂是生产是电脑主板。她每次辞职，都是抱怨薪水低，监工不讲道理，然後跳槽到另一家工厂。

当被问起富士康的生活时，她说到：“工厂干活太累了。”她计划6月前离职。

“去年开始，我一直告诉自己，我再也不想进工厂了，但不知不觉地现在仍在这儿。”

张淑香代表了中国无数年轻打工者的期待和机遇转变。这些来自农村的劳动力把中国变成了世界工厂。

年轻打工者的态度转变，让数以千计的制造商面临挑战，例如富士康及其最大客户苹果。这些制造商以为一直会有便宜顺从的劳动力。

继富士康苹果(AAPL.O)代工厂因工作环境恶劣遭抨击後，富士康董事长郭台铭承诺，将继续给员工加薪，并削减工时。

张淑香目前在主板组装线工作，工厂位於郑州郊区一座工业区内。苹果首席执行官库克3月底来华时曾参观过该工厂。

张淑香称，在决定是否辞职前，她准备先等等看，看富士康和苹果签署的协议能带来多少改变。

满足张淑香等农民工的心声对中国政府来说十分关键。官方估计，中国农民工人数为1.59亿。这些打工者比上一代农民工更年轻、受良好教育更好，技术更为熟练，很多是家里的独生子女，因此不愿接受父母一代艰苦的工作环境。

他们还越发关注自身权益及服务业等就业机会的增加。

香港工人权益组织中国劳工通讯（CLB）发言人克罗塞尔（Geoffrey Crothall）称：“当他们觉得权益受到侵犯，没有获得应有的东西时，他们愿意集体行动、罢工、停工和抗议。”

“工人们知道，如果他们坚持到底，要求加薪，改善工作环境，老板……将不得不答应他们一些要求。”

经济学人信息部（EIU）中国资深分析师林德康（Duncan Innes-Ker）称，各种因素完美聚集到一起，为工人的加薪呼吁提供支撑：中国经济持续增长、政府政策支持提高最低工资，以及人口分布数据。

北京咨询机构Dragonomics预测，未来12年，中国15岁至24岁打工者人数或将减少三分之一，新一代蓝领将有更多薪酬谈判空间。

2011年中国打工者平均月薪同比上涨21.2%，至2,049元，广东等沿海地区薪资更高。即便近期出现加薪，打工者薪资水平仍比西方发达国家低许多。

**“我不加班”**

近日的一个下午，在河南郑州一家劳务市场外，有人在仔细浏览墙上的招聘广告。许多公司招聘门店经理、销售助理和会计，薪水从1,200元到6,000元不等。

22岁的谢闻（音）曾是一名护士，当被问及是否考虑工厂职位时，她看起来吓了一跳。

“条件听起来不错，但都是些无意义的工作。如果想多学点东西，就得加班，”她还说到，不希望下一份工作“太辛苦，我不想上夜班，我不加班”。

她的朋友靳金（音）27岁，一个月前从药店辞职後，一直在找工作。靳金称，她辞职是因为工作“没有意义”。自2004年，她换过三四次工作，现在希望找到一份销售工作，月薪在2,000元左右，每月有4到6天假期，还有餐饮补助和加班费。

人群中一名姓杨的先生正招聘电话推销员。他发放的招聘传单中写到，月薪3,000元到5,000元，但没有太多人感兴趣。

“人们现在很挑剔，想要高薪，上班地点离家近，工作不用承担什麽责任。我认为，这不现实。”

**“吃苦”**

张淑香的哥哥张俊峰（音）也在富士康工作，30岁的他称：“这种变化主要出现在年轻打工者中，尤其是90後。他们一生气就辞职，很少人能吃苦。”

当被问及自己与父母生活的不同时，张俊峰笑了，“那个时候，哪儿有这麽多工厂？那个时候只有公社。”

尽管工作单调乏味，张淑香称，郑州工厂的条件好於她以前工作过的深圳龙华富士康工厂。她现在每天工作约八个小时，每月有八个休息日。

富士康给她提供每月1,550元的基本工资，高於头一年的1,320元，另外还有加班费。她住在四人间宿舍，每月租金150元。

回想起2010年在深圳富士康工厂工作，她说到：“那里的工作让我们想说‘我们是人，不是机器’。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。