在埃及被扣留25名中国工人已被释放

美国务卿蒂勒森肯定中美建设性关系的重要性
路透华盛顿2月21日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森周二同中国国务委员杨洁篪通电话，肯定了中美建设性关系的重要性，而且两人一致认为有必要解决朝鲜构成的威胁。
路透北京2月1日电---新华社称，被埃及贝都因人扣留的25名中国工人周三已被释放。
周二，贝都因人在埃及西奈半岛扣留了水泥厂24名中国工人及一名翻译。
此前1月28日，29名中国工人在苏丹南科尔多凡州遭反政府武装劫持。
海外中国员工安全引发中国国内广泛关注，中国外交部和有关部门提醒在海外的中国机构和人员提高风险意识，加强安全防范。
中方人员在苏丹和埃及被扣留事件，凸显中国企业和员工在海外高风险地区的艰难处境，而西方企业往往对这些地区望而却步。
中国政府工作组周二已抵达苏丹首都喀土穆，协助营救被劫持中方人员。（完）
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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