在埃及被扣留25名中国工人已被释放

路透北京2月1日电---新华社称，被埃及贝都因人扣留的25名中国工人周三已被释放。

周二，贝都因人在埃及西奈半岛扣留了水泥厂24名中国工人及一名翻译。

此前1月28日，29名中国工人在苏丹南科尔多凡州遭反政府武装劫持。

海外中国员工安全引发中国国内广泛关注，中国外交部和有关部门提醒在海外的中国机构和人员提高风险意识，加强安全防范。

中方人员在苏丹和埃及被扣留事件，凸显中国企业和员工在海外高风险地区的艰难处境，而西方企业往往对这些地区望而却步。

中国政府工作组周二已抵达苏丹首都喀土穆，协助营救被劫持中方人员。（完）

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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