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路透中文国际短讯 | 2013年 12月 10日 星期二 15:00 BJT

中国中央经济工作会议周二开幕

一年一度的中国中央经济工作会议周二开幕，会议将回顾2013年经济工作，并对明年的宏观经济政策定调，部署工作任务。本次会议召开距十八届三中全会闭幕仅一个月，三中全会明确了改革的总方向和基本目标。图为中南海新华门。路透
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