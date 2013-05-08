中国担忧欧美自贸谈判或加深贸易保护主义

中国农业部上调16/17年度玉米和大豆进口预估至100万吨和8,655万吨
路透北京4月11日 - 中国农业部发布最新预测，上调2016/17年度玉米进口量预估至100万吨，较上月预测数调增20万吨，主要原因是东北部分玉米加工企业开工率偏高，价格较低的乌克兰玉米进口增加。
路透布鲁塞尔5月7日 - 欧盟一位高级官员周二称，中国对欧盟拟与美国进行自由贸易协议谈判的计划提出了关切，担忧此举为贸易保护主义行为。
欧盟外交政策负责人阿什顿（Catherine Ashton）4月底访华，并与中国外交部长王毅及其他领导人进行了会谈，期间中方向阿什顿提到了这一问题。
欧盟与美国计划6月底前启动自由贸易协议谈判，整个谈判进程可能将持续至少两年。
上述欧盟官员称，中国担心欧美这一计划是否将会使跨大西洋经济体与世界隔绝，还是会令两大经济体都更为开放。
欧盟表示，这一协议若达成，将为美国和欧盟带来巨大利益，其他国家也将会从跨大西洋的贸易与投资扩张中受益。
“这是我们给予中方的保证，”上述官员称。
欧盟是中国最大的贸易伙伴。
中方官员提出了中国同欧盟举行自贸谈判的可能性，对此，上述欧盟官员认为，“从中长期来看”不排除这种可能。
据欧盟执委会一份报告，欧美若达成自由贸易协议，将分别为欧洲及美国国内生产总值贡献0.5%和0.4%，但这种效果的显现可能需要十年时间。（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
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