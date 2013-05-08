中国担忧欧美自贸谈判或加深贸易保护主义

路透布鲁塞尔5月7日 - 欧盟一位高级官员周二称，中国对欧盟拟与美国进行自由贸易协议谈判的计划提出了关切，担忧此举为贸易保护主义行为。

欧盟外交政策负责人阿什顿（Catherine Ashton）4月底访华，并与中国外交部长王毅及其他领导人进行了会谈，期间中方向阿什顿提到了这一问题。

欧盟与美国计划6月底前启动自由贸易协议谈判，整个谈判进程可能将持续至少两年。

上述欧盟官员称，中国担心欧美这一计划是否将会使跨大西洋经济体与世界隔绝，还是会令两大经济体都更为开放。

欧盟表示，这一协议若达成，将为美国和欧盟带来巨大利益，其他国家也将会从跨大西洋的贸易与投资扩张中受益。

“这是我们给予中方的保证，”上述官员称。

欧盟是中国最大的贸易伙伴。

中方官员提出了中国同欧盟举行自贸谈判的可能性，对此，上述欧盟官员认为，“从中长期来看”不排除这种可能。

据欧盟执委会一份报告，欧美若达成自由贸易协议，将分别为欧洲及美国国内生产总值贡献0.5%和0.4%，但这种效果的显现可能需要十年时间。（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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