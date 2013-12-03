中国对美国多宗对华反倾销措施启动WTO贸易争端解决机制

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透日内瓦12月3日 -
这是中国今年首次在WTO提起的投诉，于该组织两年一次部长级会议的第一天提出。是次会议地点在印尼的巴厘岛。
WTO称，这也是中国第八次对美国贸易救济措施进行投诉。中方认为，美国政府对“倾销”的评估方式违反了WTO规定。
WTO没有说明本案影响到哪些产品，但中国新华社援引商务部发言人沈丹阳的话称，本次争端涉及美国对华油井管等产品采取的13起反倾销措施中的做法，涉及中国企业年出口金额达84亿美元。
美国可以在60天内设法达成和解。超出这个期限后，中方可能要求WTO裁决。
美国已经多次因为评估倾销案时采用的具体计算方法而输掉在WTO的官司。
美国曾表示其计算方法(“归零法”)要比WTO批准采用的计算方法更为优越，但在因这一问题而输掉多场法律官司后，美国已经承诺今后将不再使用这一方法。(完)
(编译 郑茵 审校 李爽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。