中国批准入世关税减让修正案 201项IT产品将逐步取消进口关税

路透上海9月3日 - 新华社周六报道，全国人大常委会今日审议批准中国加入世界贸易组织(WTO)关税减让表修正案。这意味着将于近期开始，对从世界贸易组织成员进口的201项信息技术(IT)产品逐步降低并最终取消关税。

上述产品包括信息通信产品、半导体及其生产设备、视听产品、医疗器械、仪器仪表等。其中大多数产品的进口关税将通过三年或五年降为零，少量产品的进口关税将通过七年降为零。

这是世界贸易组织近20年来取得的首个重大关税减让成果，涵盖产品每年全球贸易额约为1.3万亿美元。中国上述产品的贸易额约占全球同类产品贸易额的四分之一，居世界第一。

报道称，“各参加方实施降税，将有利于促进我国信息技术产品的出口，并有利于我国使用信息技术产品的企业降低成本，提高生产效率，迈向产业高端。”

2001年中国签署加入WTO议定书，关税减让表是重要附件之一。本次议案是中国加入该组织以来首次对关税减让表进行修正。此次审议批准修正案，有利于推动各方落实世界贸易组织框架下扩大信息技术协议产品范围谈判成果。

中国于2012年加入该谈判。2015年12月，包括中国在内的24个参加方联合发表宣言，明确各参加方在完成国内审批后，按照最惠国待遇原则，对世界贸易组织成员逐步取消201项信息技术产品的进口关税。(完)