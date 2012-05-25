中国就美国徵收反补贴税向WTO提出申诉

中金所今年将建以成交持仓比为核心的股指期货动态监控体系

路透上海2月16日 - 中国金融期货交易所网站周四刊登新闻稿称，今年中金所将深化依法全面从严监管，改进与加强市场一线监管方式，健全完善以期货经营机构为枢纽的监管模式，建立股指期货以成交持仓比为核心的动态监控体系，进一步提升跨市场监管协作效能。