版本:
中国
中国财经 | 2012年 5月 25日 星期五 17:26 BJT

中国就美国徵收反补贴税向WTO提出申诉

路透日内瓦5月25日电---中国已向世界贸易组织(WTO)提交申诉,指责美国对中国产品徵收反补贴税.

WTO料将於周五稍晚公布此案细节.一名中国官员表示,中国就美国徵收反补贴税的22个案例提出申诉.(完)

--编译 梁睿雪;审校 丁琦

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐