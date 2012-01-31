中国在WTO原材料出口限制案中败诉

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透日内瓦1月30日电---世界贸易组织(WTO)周一就中国限制原材料出口一案做出裁决,判定中国败诉.这可能令主要大宗商品出口国更难保持对全球市场的供给.
中国商务部发表声明称,对上述裁决深表遗憾,但将遵守该决定.
美国、欧盟与墨西哥2009年针对中国限制原材料出口的举措,向WTO提起申诉.这些原材料包括矾土、焦炭、镁、锰和锌等.
在此之後,还有许多国家指控中国遏制了全球稀土金属供应,导致稀土价格窜升,但周一裁决并不包括稀土.
欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)称,该裁决将迫使中国取消对本案提到的原材料,以及稀土的出口限制.
他在声明中称:"此次最终裁决,是我们为欧盟工业争取公平购买原材料的机会取得的重大胜利."
美国一名不愿公开身份的贸易官员称,下一步是中国正式接受该判决.之後,中国将有一个月时间通知其他国家,将如何执行该决定.(完)
--编译 程琳;审校 戴素萍
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