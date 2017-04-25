中国向WTO提议收紧反倾销、反补贴关税的实施规则

国海证券称私签交易事涉债券不存在违约风险 不计提减值准备
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透日内瓦4月24日 - 中国已提议收紧有关各国可在何时征收反倾销及反补贴关税的规则，称这些税种的使用在增加，而且经常被滥用、并扭曲了国际贸易。
在世界贸易组织(WTO)周一公开的一份文件中，中国称希望阻止反倾销措施“过度”以及永久性使用，对中小型企业做特别考虑，并对此类关税的征收设置更加严格的标准。
这份五页提议不太可能得到WTO所要求的164个成员国的一致支持，并可能被美国断然拒绝；美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)曾对中国的贸易行为提出过尖锐批评。
贸易外交人士数月前就预测中国将作此提议。这份提议可能寻求转移对中国渔业补贴的关注。(完)
(编译 王琛；审校 王丽鑫)
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透香港5月23日 - 香港主要物业代理--美联物业周二表示，截至周一为止今年以来一手私人住宅的注册金额已突破千亿港元，比去年上半年高出五成；该行预期，虽然金管局上周推出新一轮收紧物业按揭措施，但料一手住宅交投仍向好，上半年一手私人住宅注册金额可望创出半年新高。
路透北京5月23日 - 中国国务院周二发布意见，支持社会办医疗机构引入战略投资者与合作方，加强资本与品牌、管理的协同，探索委托知名品牌医疗实体、医院管理公司、医生集团开展经营管理等模式，进一步扩大市场开放。