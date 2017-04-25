中国向WTO提议收紧反倾销、反补贴关税的实施规则

路透日内瓦4月24日 - 中国已提议收紧有关各国可在何时征收反倾销及反补贴关税的规则，称这些税种的使用在增加，而且经常被滥用、并扭曲了国际贸易。

在世界贸易组织(WTO)周一公开的一份文件中，中国称希望阻止反倾销措施“过度”以及永久性使用，对中小型企业做特别考虑，并对此类关税的征收设置更加严格的标准。

这份五页提议不太可能得到WTO所要求的164个成员国的一致支持，并可能被美国断然拒绝；美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)曾对中国的贸易行为提出过尖锐批评。

贸易外交人士数月前就预测中国将作此提议。这份提议可能寻求转移对中国渔业补贴的关注。(完)