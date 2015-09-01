中国互联网企业家支持打造中国特斯拉

路透法兰克福/底特律8月31日 - 一群财力雄厚的中国互联网企业家及金融投资者正在为打造中国的特斯拉(TSLA.O)--蔚来汽车提供支持。这些支持者包括腾讯(0700.HK)和高瓴资本(Hillhouse Capital)。

高瓴资本同时也是美国打车拼车服务公司优步(Uber)的投资者之一。

蔚来汽车发言人周一称，这些投资者已聘请福特汽车(F.N)前高管Martin Leach来建立一家国际化车厂。投资者还聘请了在特斯拉、宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)、大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE) (VOWG_p.DE)及其他大型车厂有过任职经历的专家。

蔚来汽车的投资者中包括几个没什么汽车行业背景的科技公司企业家，他们希望创建一家新的电动汽车企业。这获得了中国政府的支持；政府最近调整政策，鼓励非汽车企业投资。

已宣布或考虑投资电动汽车项目的中国科技企业包括阿里巴巴(BABA.N)、小米科技，以及乐视网(300104.SZ)。

特斯拉发言人Ricardo Reyes周一称：“我们很高兴看到其他人把S型轿车和我们的业务模式作为标准，不论它是大公司还是资金充足的初创企业。”

蔚来汽车在上海成立，并在欧洲和美国开设办事处，表明向电动汽车的逐步转变，降低了汽车行业的进入门槛，电动车在设计上比传统汽车更加简单。中国政府也提供大幅度优惠，鼓励电动汽车的生产和销售。

“蔚来汽车推出的第一款车将是超级电动跑车，”公司发言人Jili Liu对路透表示。“预计这款超级跑车将优于全球所有内燃发动机跑车。”

Liu表示，这款跑车预计将在2016年推出，其设计功率将超过1,000马力，3秒内便可从静止加速至每小时100公里。随后还将推出一系列高性能汽车。

蔚来汽车得到中国互联网公司腾讯、易车网创始人李斌、汽车之家网站创始人李想以及电商网站京东创始人刘强东的支持。NextEV称，该公司还得到高瓴资本的支持。(完)

(编译 王丽鑫/郑茵 审校 王颖/许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。