中国颁布网络预约出租车经营服务管理暂行办法 11月起施行--交通部

路透北京7月28日 - 中国交通运输部周四称，颁布网络预约出租车经营服务管理暂行办法，该办法定于今年11月1日起施行。网约车平台公司应及时办理备案手续。

交通部在国新办举行新闻发布会称，拟从事网约车经营的车辆应当符合以下条件，包括七座及以下乘用车；安装具有行车记录功能的车辆卫星定位装置、应急报警装置；以及车辆技术性能符合运营安全相关标准要求。

而车辆的具体标准和营运要求，由相应的出租汽车行政主管部门，按照高品质服务、差异化经营的发展原则，结合本地实际情况确定。

办法并提出，网约车平台公司应当自网络正式联通之日起30日内，到网约车平台公司管理运营机构所在地的省级政府公安机关指定的受理机关办理备案手续。（完）