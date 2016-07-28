中国颁布网络预约出租车经营服务管理暂行办法 11月起施行--交通部

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月28日 - 中国交通运输部周四称，颁布网络预约出租车经营服务管理暂行办法，该办法定于今年11月1日起施行。网约车平台公司应及时办理备案手续。
交通部在国新办举行新闻发布会称，拟从事网约车经营的车辆应当符合以下条件，包括七座及以下乘用车；安装具有行车记录功能的车辆卫星定位装置、应急报警装置；以及车辆技术性能符合运营安全相关标准要求。
而车辆的具体标准和营运要求，由相应的出租汽车行政主管部门，按照高品质服务、差异化经营的发展原则，结合本地实际情况确定。
办法并提出，网约车平台公司应当自网络正式联通之日起30日内，到网约车平台公司管理运营机构所在地的省级政府公安机关指定的受理机关办理备案手续。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。