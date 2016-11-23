“e租宝”案件已侦查终结 追缴涉案资产价值逾百亿--新华

路透北京11月23日 - 新华社周三报道称，由北京市公安局立案侦查的“e租宝”案件已于8月14日侦查终结，截至目前，全国公安机关共冻结涉案资金逾百亿元人民币。下一步，公安机关将配合检法机关做好案件后续诉讼工作，继续追缴涉案资产，最大限度地挽回投资人损失。

报道称，2014年7月以来，犯罪嫌疑人丁宁、张敏、丁甸利用安徽钰诚融资租赁、金易融(北京)网络科技、安信惠鑫金融信息服务(北京)公司等“钰诚系”公司及“e租宝”网络平台，伙同犯罪嫌疑人彭力、雍磊等人大肆编造虚假融资租赁项目，以转让融资租赁项目债权支付高息为诱饵吸收资金，涉及90余万人、580余亿元，截至案发未兑付金额近370亿元。

警方另查明，2015年2月以来，犯罪嫌疑人丁宁、丁甸利用安徽钰诚融资租赁、英途财富(北京)投资顾问、英途世纪(北京)商务咨询等“钰诚系”公司及“芝麻金融”网络平台，伙同彭力、雍磊等人，以转让个人债权等项目支付高息为诱饵，编造虚假项目吸收资金，涉及21万余人、12亿余元，截至案发未兑付金额8亿余元。

据了解，上述部分资金由丁宁等人肆意挥霍、占有支配。截至目前，全国公安机关共冻结涉案资金逾百亿元，查封、扣押涉案现金折合人民币约3亿元、黄金制品约18.7万克以及房产、珠宝、股权、车辆、直升机、办公用品等一批涉案财物。

据新华社年初报道，1月14日，“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕，其在一年半内非法吸收资金500多亿元，受害投资人遍布中国31个省市区。

中国国务院10月中旬发布互联网金融专项整治实施方案，以规范互联网金融业态，遏制互联网金融风险案件高发频发势头，整治重点包括P2P网络借贷和股权众筹、互联网资产管理及跨界金融业务以及第三方支付等，其中P2P网络借贷平台不得设立资金池，不得发放贷款。（完）