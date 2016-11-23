“e租宝”案件已侦查终结 追缴涉案资产价值逾百亿--新华

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月23日 - 新华社周三报道称，由北京市公安局立案侦查的“e租宝”案件已于8月14日侦查终结，截至目前，全国公安机关共冻结涉案资金逾百亿元人民币。下一步，公安机关将配合检法机关做好案件后续诉讼工作，继续追缴涉案资产，最大限度地挽回投资人损失。
报道称，2014年7月以来，犯罪嫌疑人丁宁、张敏、丁甸利用安徽钰诚融资租赁、金易融(北京)网络科技、安信惠鑫金融信息服务(北京)公司等“钰诚系”公司及“e租宝”网络平台，伙同犯罪嫌疑人彭力、雍磊等人大肆编造虚假融资租赁项目，以转让融资租赁项目债权支付高息为诱饵吸收资金，涉及90余万人、580余亿元，截至案发未兑付金额近370亿元。
警方另查明，2015年2月以来，犯罪嫌疑人丁宁、丁甸利用安徽钰诚融资租赁、英途财富(北京)投资顾问、英途世纪(北京)商务咨询等“钰诚系”公司及“芝麻金融”网络平台，伙同彭力、雍磊等人，以转让个人债权等项目支付高息为诱饵，编造虚假项目吸收资金，涉及21万余人、12亿余元，截至案发未兑付金额8亿余元。
据了解，上述部分资金由丁宁等人肆意挥霍、占有支配。截至目前，全国公安机关共冻结涉案资金逾百亿元，查封、扣押涉案现金折合人民币约3亿元、黄金制品约18.7万克以及房产、珠宝、股权、车辆、直升机、办公用品等一批涉案财物。
据新华社年初报道，1月14日，“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕，其在一年半内非法吸收资金500多亿元，受害投资人遍布中国31个省市区。
中国国务院10月中旬发布互联网金融专项整治实施方案，以规范互联网金融业态，遏制互联网金融风险案件高发频发势头，整治重点包括P2P网络借贷和股权众筹、互联网资产管理及跨界金融业务以及第三方支付等，其中P2P网络借贷平台不得设立资金池，不得发放贷款。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。