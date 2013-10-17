京东与百度拟设小贷公司--报载

路透上海10月17日 - 中国证券报周四报导称，两家大型互联网公司，京东商城和百度(BIDU.O)均正在设立实体小额贷款公司，两家公司的申请均已通过前置审批流程，意味着它们将与阿里巴巴集团、苏宁云商在小贷方面展开正面竞争。

“目前仅是完成前置审批程序，后续还有注册等程序要走，因此尚无法预期上述小贷公司何时正式成立并开展相关业务。”报导引述京东商城方面表示。据悉，其小额贷款公司的服务对象主要是京东的供应商(自营)及卖家(开放平台)。

京东方面并称，小贷公司成立后，将配合公司整体战略，致力于以更低的成本、更快捷的程序为合作伙伴提供更好的融资服务，京东仍将与包括银行在内的诸多金融机构开展广泛密切的合作。

报导并援引百度方面指出，目前其小贷公司正在筹备过程中，注册资本为2亿元人民币，服务对象优先考虑百度推广的现有老客户，重点扶持小微企业。公司于今年第二季度递交申请，已经取得贷款业务资质。

在此之前，苏宁去年12月已斥资3亿元发起设立重庆苏宁小额贷款有限公司，在苏宁的基础金融布局中，小贷公司、第三方支付公司均主要围绕供应链融资；最早则是阿里巴巴，其不仅已设立两家小贷公司，目前阿里巴巴小贷在市场份额上已经取得了一定的优势。

报导援引业内人士分析指出，小贷公司是互联网巨头切入传统金融的开始，随着其平台上商家的成长，互联网公司可能将申请民营银行牌照，事实上，苏宁银行已经在筹备过程中。(完)

(发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)

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