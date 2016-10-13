中国专项整治通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务风险--央行

路透北京10月13日 - 中国央行等17部委周四联合发文，称将规范各类互联网金融业态，对通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务风险进行专项整治；重点查处通过多类资产管理产品嵌套开展资产管理业务以规避监管要求的互联网企业。

央行网站发布的整治工作方案并称，将重点查处未取得资产管理业务资质，通过互联网企业开办资产管理业务，及具有多项金融业务资质，综合经营特征明显的互联网企业。

方案并提到，对于不持有金融业务牌照，但具备P2P网络借贷、股权众筹、互联网保险、第三方支付特征的从业机构，按相关分领域方案进行整治；对不持有金融业务牌照，且不具备上述特征的从业机构，由省级政府采取“穿透式”监管方法，对业务实质进行界定。（完）