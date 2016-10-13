中国专项整治通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务风险--央行

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京10月13日 - 中国央行等17部委周四联合发文，称将规范各类互联网金融业态，对通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务风险进行专项整治；重点查处通过多类资产管理产品嵌套开展资产管理业务以规避监管要求的互联网企业。
央行网站发布的整治工作方案并称，将重点查处未取得资产管理业务资质，通过互联网企业开办资产管理业务，及具有多项金融业务资质，综合经营特征明显的互联网企业。
方案并提到，对于不持有金融业务牌照，但具备P2P网络借贷、股权众筹、互联网保险、第三方支付特征的从业机构，按相关分领域方案进行整治；对不持有金融业务牌照，且不具备上述特征的从业机构，由省级政府采取“穿透式”监管方法，对业务实质进行界定。（完）
(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。