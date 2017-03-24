中国互联网金融已具备“监管沙盒”运作条件 建议设协调机构--专家

路透上海3月24日 - 中国证券报周五援引社科院金融研究所副所长胡滨表示，中国互联网金融目前已经具备“监管沙盒”运作的基础条件，建议在“一行三会”之上设立实体协调机构来负责“监管沙盒”运作，以平衡金融创新和风险。

胡滨是在出席博鳌亚洲论坛2017年年会时做出上述表示的。他并提出了推动中国互联网金融健康可持续发展的十条高级原则，包括强化互联网金融、普惠金融、服务实体经济的政策导向和深化监管体制改革等。

“经过观察，目前国内金融监管体系的改革方向，已经转移到金融监管协调机制的改革。在国内没有改变金融分业监管状况的时候，中国需要一个实体机构进行统一监管。”胡滨建议，在“一行三会”（央行、银监会、证监会和保监会）之上建立一个协调机构实体，并由下设的金融创新中心负责“监管沙盒”运作，在一定程度上可以缓释监管立法规则滞后造成的风险，促进金融监管机制的改革。

所谓“监管沙盒”，是指构建一个金融创新的“安全空间”，在这个安全空间内，金融科技企业可以测试其创新的金融产品、服务、商业模式和营销方式。监管者在保护消费者权益、严防风险外溢的前提下，通过主动合理地放宽监管规定，减少金融科技创新的规则障碍，从而实现金融科技创新与有效管控风险的双赢局面。

胡滨认为，未来可考虑借鉴英国、新加坡等国“监管沙盒”的限制性授权、监管豁免、免强制执行函等具体措施，从单个金融科技创新开始先行试用，再逐步实现金融机构、消费者和监管者的良性互动，构建起完整的“监管沙盒”体系。

胡滨还表示，随着大数据、云计算和人工智能等科技的发展，智能投顾已成为资产管理行业的一大趋势。目前资产管理行业的监管进度与技术进步的速度不匹配，造成了监管与技术进步的暂时性脱节。

中国国务院去年10月出台互联网金融风险专项整治工作实施方案，以规范互联网金融业态，遏制互联网金融风险案件高发频发势头，整治重点包括P2P网络借贷和股权众筹、互联网资产管理及跨界金融业务以及第三方支付等。（完）