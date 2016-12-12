中国互联网金融风险底数基本摸清 整体风险水平正逐步下降--人行副行长

路透北京12月12日 - 中国央行副行长潘功胜周一称，自互联网金融专项整治工作开展以来，目前互联网金融风险底数已基本摸清，互联网金融风险整体水平正逐步下降，风险案件高发频发的势头已得到初步遏制。

央行网站新闻稿援引他在互联网金融整治经验交流电视电话会议的讲话并称，第二阶段清理整顿工作是专项整治的核心和关键，要聚焦重点地区和重点对象，以点带面、稳步推进清理整顿工作。

同时，要继续发挥好双牵头机制作用，做好跨区域、跨领域整治工作协调；要探索务实有效的清理整顿方法，分类施策，依法有序稳妥处置风险。

“要抓紧开展长效机制建设，以整治中发现的问题为导向，及时总结经验教训，推动形成促进互联网金融规范有序发展的长效机制。”潘功胜强调。

中国国务院10月出台互联网金融风险专项整治工作实施方案，以规范互联网金融业态，遏制互联网金融风险案件高发频发势头，整治重点包括P2P网络借贷和股权众筹、互联网资产管理及跨界金融业务以及第三方支付等。（完）

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