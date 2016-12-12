中国互联网金融风险底数基本摸清 整体风险水平正逐步下降--人行副行长

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月12日 - 中国央行副行长潘功胜周一称，自互联网金融专项整治工作开展以来，目前互联网金融风险底数已基本摸清，互联网金融风险整体水平正逐步下降，风险案件高发频发的势头已得到初步遏制。
央行网站新闻稿援引他在互联网金融整治经验交流电视电话会议的讲话并称，第二阶段清理整顿工作是专项整治的核心和关键，要聚焦重点地区和重点对象，以点带面、稳步推进清理整顿工作。
同时，要继续发挥好双牵头机制作用，做好跨区域、跨领域整治工作协调；要探索务实有效的清理整顿方法，分类施策，依法有序稳妥处置风险。
“要抓紧开展长效机制建设，以整治中发现的问题为导向，及时总结经验教训，推动形成促进互联网金融规范有序发展的长效机制。”潘功胜强调。
中国国务院10月出台互联网金融风险专项整治工作实施方案，以规范互联网金融业态，遏制互联网金融风险案件高发频发势头，整治重点包括P2P网络借贷和股权众筹、互联网资产管理及跨界金融业务以及第三方支付等。（完）
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(发稿 马蓉；审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。