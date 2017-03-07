焦点：中国科技与金融企业瞄准虚拟淘金热 腾讯与工行推出“微黄金”

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透北京/上海3月7日 - 中国虚拟礼物市场通常是追逐新潮的年轻消费者的地盘，他们在此庆祝特殊日子或者献殷勤。如今该市场正在吸引热衷于推动黄金交易的大型金融机构。
腾讯推出的黄金红包被称为“微黄金”，是与中国最大银行--工商银行(601398.SS)联合推出的。用户可以通过微信将本人持有的黄金份额以红包的形式转让给亲友，黄金红包价值会随着微黄金价格波动，微黄金报价跟踪上海黄金交易所价格浮动。
这是在数字玫瑰和巧克力等虚拟礼物概念基础上的金融创新。这些数字礼物普遍用于虚拟社区，与有形经济价值相比，具有更高的情感价值。
对于金融机构来说，中国蓬勃发展的虚拟商品和智能手机驱动的交流，为提高从银行服务到宝石等各种服务及物品的交易量提供了新的市场。
据路透看到的工行周五发给员工的内部备忘录，工行称，微信的微黄金平台帮助推动新开黄金账户出现爆发性增长。
工行的文件称，在刚刚过去的春节期间，微信用户在整个微信平台发送了7万个微黄金红包，价值接近1亿元人民币(1,451万美元)。工行预计，与腾讯的结盟将带来超过30万个新开黄金账户。工行与腾讯暂未置评。
虽然规模相对较小，但微信平台上类似虚拟产品的使用情况暗示有增长空间。
微黄金红包基于微信的虚拟红包。春节期间，微信用户发送了460亿个虚拟红包。
对许多中国人来说，黄金具有情感和经济方面的双重意义。
一名网名为Liri Kuangjiu的腾讯用户发帖称，他给女朋友发了1.3克虚拟黄金和520元人民币的虚拟红包。
“钱不在多，情意到就行，”他说道。
天津一名20岁的学生孔令欣用智能手机在线购买、赠送并储蓄黄金。
孔令欣今年在自己的储蓄中拿出一万元人民币(1,452.88美元)，通过阿里巴巴(BABA.N)旗下平台“存金宝”购买黄金衍生产品。
“之前家里有买收藏金条的习惯，这影响了我的投资选择。我选择电商平台购买黄金産品是比较方便查看黄金行情和收益，买卖也比较简单。”
**黄金需求**
黄金分析师称，虽然科技企业进军黄金行业仍处于早期阶段，但若能流行起来，长期来看具有推动低迷亚洲市场的潜力。
“鉴于普通黄金红包在春节期间的收发量，如果微信黄金红包流行，将会对黄金需求和黄金价格有支撑作用。”国泰君安黄金期货分析师谢清鹏表示。
北京当局也注意到这股趋势。工业和信息化部上周发布一项指导意见，鼓励黄金金融产品创新。
中国千禧世代消费者被视为带动未来各种增长的主力，从零售至房产皆然。千禧世代泛指1980至2000年间出生者。
根据线上黄金交易平台G-banker去年9月的一份报告，这个千禧世代在线上黄金交易的占比超过60%。
在房地产价格高不可攀的情况下，黄金为年轻买家提供一个比较买得起、也易于取得的投资选项。
“年轻人想投资中国一线城市房产是几乎不可能的事。他们以小额投资黄金取而代之，进行风险较低的投资，”Argonaut Securities分析师Helen Lao表示。(完)
(编译 张涛/李春喜/王琛/陈宗琦；审校 王颖/汪红英/王丽鑫/李婷仪)
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