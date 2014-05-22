中国传统金融机构应对互联网金融要改变价值观--兴业

路透北京5月22日 - 对于传统金融业如何应对互联网金融大潮，中国兴业银行(601166.SS)同业业务部总经理郑新林表示，互联网金融的发展离不开传统金融机构，而金融机构“触网”要真正实现互联网“开放”和“共享”的价值观。

郑新林表示，互联网金融的发展，需要传统金融机构已经搭建好的银行支付结算体系、财富管理体系以及银行理财、信托、基金等各项产品的支持。因此，互联网金融和传统金融之间需要相互融合与支持。

他称，金融机构发展互联网金融不是贴上互联网的标签，不可完全依赖以往的经验来发展互联网金融，要像阿里巴巴[IPO-ALIB.N]、腾讯(0700.HK)一样，突破传统，真正实现互联网的价值观，即“开放”和“共享”。

郑新林认为，互联网的开放精神不仅仅体现在物理时空上，更体现在思维空间的开放，不同领域、不同地域的人通过互联网平台实现商品的交换、服务的交换甚至思维认识的交换。用户高度的参与和交互，使得互联网虚拟平台的传播、交流、监督、影响力比在现实中得到了更充分的彰显。

资源共享方面，他指出，目前资金流和商品信息流数据是割裂的。商业银行掌握客户的金融存款、汇款、金融行为等数据，互联网公司掌握客户线上消费行为记录，二者之间缺乏数据交换和共享渠道。商业银行和互联网公司之间可以通过建立信息共享机制，共同搭建数据交换和共享客户关系管理系统。

郑新林认为，传统金融机构长期以来面对的监管要求具有特殊性，因此在提供产品和服务方面也具有明显的金融行业特色，但在面对互联网时代的客户需求和市场竞争，要以新的理念审视自身的业务模式，并寻求创新。

他称，在创新中，首先，金融业要将部分金融权利和机会从银行体系内扩展到体系之外，让更多的非银行金融机构甚至是互联网产业公司共同参与进来；其次，金融机构需要不断挖掘和细分市场，发现客户个性化需求，并联合更多机构共同提供个性化产品；最后，通过用户数据挖掘和分析，银行可以高效准确定位目标客户并进行风险识别、控制。

目前多家银行已经上线互联网金融产品及平台。今年初，中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)旗下的“融e购”电子商务平台已正式上线营业。2014年3月，兴业银行上线了“类余额宝”理财产品“掌柜钱包”。（完）

(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)

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