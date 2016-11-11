综述：中国双11电商购物节爆发新能量 消费娱乐抱团并国际化初显

作者 林琦

路透上海11月11日 - 自2009年创立的中国双11购物节（11月11日），今年显得更为热络。这不仅体现在网络购物规模继续迅猛增长，至下午就轻松超越去年全天的交易额；而且随着大量年轻人进入国内消费者主力群体，今年的双11购物节显得更加娱乐化。

经过阿里巴巴(BABA.N)等中国电商平台的努力，双11正逐步向全球电商购物节迈进。今年阿里巴巴首次尝试“全球卖”，将全球商品卖给中国境外的消费者，就是一个明显的信号，相信未来中国的双11购物节的国际化色彩将更加浓厚。

“仅仅过了三年时间，我们用一个小时完成了（2013年双11）一天的交易量，这个背后反映了整个中国的消费升级、反映了用户对于互联网的热爱、反映了整个通过网络消费已经成为了生活方式。”阿里巴巴首席执行官张勇稍早在双11会场上表示。

2016年双11，各大电商平台均爆发出新能量。阿里巴巴仅用了1小时57秒，交易额就突破362亿元人民币，超过2013年双11全天交易额；截止15：19，其交易额已超过2015年全天912亿元水平。

而其竞争对手京东(JD.O)周五亦宣布，其只用了1小时13分钟，突破2013年全天记录，9小时14分钟突破2014年记录，至13：33，京东商城的成交额超过去年全天交易额。

从各品类成交来看，天猫平台的服饰、美妆、电器、手机等成为热门品种，天猫服饰开场一小时，销售破亿元商家已有十个。截止中午12点，京东销售额居前五位的品类仍是家电类，包括手机、平板电视、洗衣机、空调和冰箱，而纸品和进口尿裤的订单量亦跻身前五。

电商移动端化已相当明显，阿里巴巴和京东两大平台的移动端购物占比稳定在八成以上。

一天的消费狂欢，同时亦考验电商平台的技术和物流支持。在交易量最为集中的头一小时，今年阿里巴巴的定单峰值达每秒17.5万笔，支付成功峰值达12万笔，分别刷新去年的14.05万笔和8.59万笔记录，显示其技术支持能力又得到了提高。

**电商娱乐化渐成趋势**

双11已由开始的电商推广初衷，发展至今日的全民购物节。今年，国内各大电商继续推出各种娱乐活动，阵仗越来越大，将电商与娱乐的联系更为紧密。

阿里巴巴周四晚在深圳举行的天猫双11狂欢夜，邀请了足球明星贝克汉姆夫妇、篮球巨星科比、世界杯金靴奖得主托马斯.穆勒以及梁朝伟、林志玲、陈奕迅、李宇春等两岸三地明星共同参与。在晚会期间，粉丝能通过AR（增强现实）技术在手机上瞬间抢到实物；通过大数据实时传感，明星能在亿万观众面前喊出观众的名字等。

京东和国内第三大电商平台苏宁易购亦在周四晚组织双11晚会，京东晚会邀请张韶涵、郑钧、李健、范玮琪、潘玮柏等明星参与，苏宁晚会节目包括歌舞、魔术和马戏等，所邀请明星更多倾向于“90后”等年轻消费群体的喜好。

“纯电商时代已经结束，”苏宁云商首席运营官（COO）侯恩龙指出，未来电商将是线上线下融资的品质消费，品质消费一定要有场景消费和体验，要有好商品和好价格，要能让消费感到好玩，愿意来，最后还要让消费者喜欢。

按阿里巴巴董事局主席马云的说法，“双11是消费者和商家的节日，买的开心，卖的快乐，图的就是个开心和快乐。”

阿里巴巴董事局副主席蔡崇信亦表示，今年阿里更多是希望把电商娱乐化、提升消费体验，让所有消费者开心。

他说，未来中国电商的一大趋势就是将购物当作娱乐活动，阿里的用户群较为年轻，阿里购物平台移动端上有75%用户为35岁以下，他们喜欢分享自身购物体验。

“现有的消费者已延伸至90后、95后，甚至是00后，他们有强烈的偶像情结，愿意为自己喜爱的事物付费。”南京一位电商人士指出。

**电商国际化已显**

“全球化对于我们整个阿里集团来讲，是我们未来十年、二十的一个核心战略之一。”张勇表示。

他介绍说，今年阿里巴巴继续推动从全球到中国的跨境进口，将许多国际品牌引入中国，同时也是第一次尝试“全球卖”，将全球的商品尝试带到香港和台湾。再过一段时间，阿里巴巴将尝试通过全球速卖通（AiExpress）这个跨境出口平台，将中国商品出口到全球，进而实现“卖全球”。

他表示，“希望未来有更多国家消费者参与到双11，真正把双11成为全球消费者的盛宴。”

今年有195个国家和地区参与阿里巴巴双11，吸引逾1.3万个国际品牌参与，就连国际知名内衣品牌--维多利亚的秘密亦派出超模参与天猫晚会，这是维秘模特首次在自己秀场之外走秀。（完）