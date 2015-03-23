金山软件与金蝶国际将在云计算解决方案展开战略合作

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透香港3月23日 - 中国两大软件开发商--金山软件(3888.HK)与金蝶国际(0268.HK)签订战略合作协议，双方将在移动办公云服务、云存储、云安全等领域展开深入合作。
据公告，金山软件与金蝶国际首期合作将联手推进金山WPS与金蝶云之家的一站式移动办公云服务及云存储服务。此举为令互联网更快推动传统产业的转型升级，改变数亿人的工作方式，助力中国企业成功实现移动互联网转型。
“双方相信，此战略合作有利于提升用户的使用价值、数量及活跃度，藉此同时巩固双方的市场地位。”金山软件称。
两间公司并称，此次合作包括但不限于开放用户资源、开放API、互为客户、资本合作等。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。