中国互联网投资基金成立 工行等认缴首期300亿资金--新华

中国继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资 将有序扩大开放--商务部
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
报导并指出，在基金成立仪式上还进行了多项战略合作签约，其中，与中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国移动(0941.HK)等六家战略出资企业签署合伙协议，基金首期300亿元资金募集认缴到位。
这六家企业还包括中信国安、中邮人寿、中国联通(0762.HK)和中国电信(0728.HK)。
此外，该基金并与工行、国家开发银行、中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)签署投贷联动协议，为基金所投企业提供银行授信、金融服务等一揽子支持措施，授信总额达1,500亿元。 （完）
(发稿 马蓉; 审校 乔艳红)
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。