中国互联网投资基金成立 工行等认缴首期300亿资金--新华

路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。

报导并指出，在基金成立仪式上还进行了多项战略合作签约，其中，与中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国移动(0941.HK)等六家战略出资企业签署合伙协议，基金首期300亿元资金募集认缴到位。

这六家企业还包括中信国安、中邮人寿、中国联通(0762.HK)和中国电信(0728.HK)。

此外，该基金并与工行、国家开发银行、中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)签署投贷联动协议，为基金所投企业提供银行授信、金融服务等一揽子支持措施，授信总额达1,500亿元。 （完）