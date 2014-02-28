中国设立中央网络安全和信息化领导小组 习近平任组长

路透北京2月28日 -中国正式成立中央网络安全和信息化领导小组，并由习近平担任组长。新华社周四晚间报导，习近平在该小组第一次会议上称，要把中国建成网络强国，加强基础设施建设，并出台支持企业发展的政策。

习近平称，目前中国在自主创新方面还相对落后，区域和城乡差异比较明显，特别是人均带宽与国际先进水平差距较大，国内互联网发展瓶颈仍然较为突出。

“网络安全和信息化是事关国家安全和国家发展、事关广大人民群众工作生活的重大战略问题。”他称，“没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化。”

他提出，要制定全面的信息技术、网络技术研究发展战略，下大气力解决科研成果转化问题。要出台支持企业发展的政策，让他们成为技术创新主体，成为信息产业发展主体。

他表示，信息流引领技术流、资金流、人才流，信息掌握的多寡成为国家软实力和竞争力的重要标志，要加强核心技术自主创新和基础设施建设，提升信息采集、处理、传播、利用、安全能力。

习近平并称，要抓紧制定立法规划，完善互联网信息内容管理、关键信息基础设施保护等法律法规；要做好网上舆论工作。

据工信部统计数字，截止2013年12月底，中国4M以上高速率宽带接入用户占比达到78.8%，3G网络已覆盖全国所有乡镇，4G商用化全面启动。2013年中国信息消费整体规模达到2.2万亿元，比上年增长28%。电子商务交易规模约10万亿元，比上年增长25%。（完）

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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