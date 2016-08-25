综述：中国网贷监管趋严加速行业洗牌 借贷限额促平台重调业务结构

2016年3月30日，北京一家银行的雇员在用点钞机清点人民币纸币。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

作者：马蓉/陈杨

路透北京8月24日 - 在经过八个月的征求意见后，中国网贷监管细则正式出台。中国银监会周三发布网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法，明确中央监管部门和地方政府的“双负责”制、强调网贷平台经营应以小额分散为主并明确借贷限额，并禁止开展类资产证券化等形式的债权转让。

业内人士指出，该办法总体规定较为严格，在借款上限、禁止债权转让等方面牵涉面较广，许多平台势必将重新调整业务方向和结构，而随着门槛的逐步提升，网贷行业将加速洗牌。

“银监会及其派出机构主要负责三方面监管：网贷机构的政策制定；网贷机构的行为监管，如产品登记，资金存管，信息披露，投资者权益保护等；跨区域网贷机构监管行动协调及牵头。”银监会普惠金融部主任李均锋在新闻发布会上称。

他并指出，地方金融局则主要负责机构监管，如网贷机构的备案登记，登记后网贷机构的日常信息收集及时提出风险防范和预警措施，做好风险机构的处置，包括机构的注销、退出安排，风险事件的处置。

开鑫贷总经理周治翰指出，本次正式颁布的暂行办法作为网贷行业的基本法，明确了网贷监管由中央和地方金融监管部门的职责分工，由中央制定监管制度，地方负责备案管理、规范引导、风险防范和处置工作等，有利于监管政策的顺利落实。

但也有业内人士指出，地方金融办人手有限，且网贷跨地域监管难度仍较大。

网贷之家首席研究员马骏指出，“银监会负责顶层设计，实际的监管职责还是落在地方金融办身上。网贷跨地域，监管难度很大，...最后各地实行力度可能还不一样，地方金融办同时可能会外包给行业协会来协助监管。”

**借贷限额之辨**

与征求意见稿相比，此次正式发布的意见强调网络借贷金额应以小额为主，并规定了借款人的借款上限，防范信贷集中风险。业内人士指出，这将使许多平台重新调整业务方向和结构，并对这类平台的投资者造成一定的挤出效应。

暂行办法规定，同一自然人在同一网贷平台的借款余额上限不超过20万元人民币；同一法人或其他组织在同一网贷平台的借款余额上限不超过100万元；同一自然人在不同网贷平台借款总余额不超过100万元；同一法人或其他组织在不同网贷平台借款总余额不超过500万元。

“对大额的资金需求，利用现在的大数据技术、互联网技术进行风险控制，目前应该说还没有成功的经验，而从美国、英国等规范的网络借贷机构看，定位均为小额。”李均峰称。

他并指出，从中国的实际情况看，现存的有经营活动的2,400家左右的“网贷”机构，做小额资产端的，多数风险控制都较好；做大额的，多数涉及到自融自保、期限错配、设立资金池等，并参与到房地产等目前限制性的行业中。

“借款限额一旦作为监管红线，许多平台势必需要重新调整业务方向和结构，也会对这些平台的投资者造成一定的挤出效应，以小微分散的消费类债权价值将进一步凸显，更加具有稀缺性。”分期乐首席金融官乔迁并称，随着门槛的逐步提升，互联网金融行业将加速洗牌。

而某网贷机构负责人则认为，这是金融创新的倒退，或将使得20万以上借款需求的个人及100万以上的企业重返高利贷。

“因为真正有融资需求的个人和企业不会因为出台政策，就不借款，一定还是会通过民间不透明的方式去解决，...因为有这个刚性市场需求，就会有人提供服务。”他并指出，“消费金融场景小额分散是好，问题是不能今后每个平台千人一面都去做消费金融。”

某第三方机构负责人亦称，20万的标准过低，若按此标准执行，80%以上的抵押类业务要暂停。平台也只能往小额分散的消费金融业务转型，但目前国内的征信体系不完善，在这种信用环境下大规模开展消费金融业务，将生成巨大的不良贷款风险。

**禁止债权转让存疑**

在禁止性行为方面，正式发布稿增添了“开展类资产证券化（ABS）业务或实现以打包资产、证券化资产、信托资产、基金份额等形式的债权转让行为”一项，引发市场人士对P2P前景的担忧。

“债权转让是P2P公司控制风险的主要手段，...出借方是全国各地的人，借给融资方钱，他不还，（没有债权）怎么追偿都是问题。”上述P2P公司风控人士指出，不过办法并未对禁止债权转让的类别进行详细的说明，如果只是上述几项的话，对公司业务的影响不大。

一位第三方机构负责人对此表示赞同。他指出，债权转让是目前平台普遍使用的业务模式，如果被禁止，影响面较大，平台的业务模式需要进行较大调整，短期内对平台运营有较大影响。

“总的来说，办法总体偏严，对当前的大多数平台有较大影响，对整个互联网金融行业格局和国家金融创新的发展及普惠金融的实施都将造成深远的影响。”他称。

周治翰认为，暂行办法对资金存管、信息披露、借出人限额、借款人分级等都做了严格的规定，后续还将出台详细的资金存管、备案、信批配套政策，在12个月的过渡期间各家平台需要逐项落实监管要求，并与地方监管部门做好具体事项的沟通，工作量较大的，预计整体行业增速会暂时放缓。

银监会数据显示，截至6月底全国正常运营网贷机构共2,349家，借贷余额6,212.61亿元人民币，两项数据分别较2014年末增长49.1%、499.7%；同时，据不完全统计，截至6月底全国累计问题平台1,778家，约占全国机构总数的43.1%。

银监会去年末公布网络借贷信息中介管理办法征求意见稿，明确对网贷行业实行负面清单管理模式，明确其不能从事的12项禁止性行为；并强调需将符合条件的银行业金融机构作为第三方存管机构，但并未对网贷平台的借款余额上限、平台资本金等进行限定。（完）