中国网贷机构实行中央地方“双负责”监管 禁止类ABS债权转让行为（更新版）

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路透北京8月24日 - 中国银监会等四部门周三发布“网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法”称，在监管主体上，银监会及其派出机构负责对网贷业务活动实施行为监管，制定网贷业务活动监管制度，地方金融监管部门负责本辖区网贷的机构监管，如备案管理、规范引导、风险防范和处置工作等。

银监会在发布会并称，允许网贷机构引入第三方机构进行担保或与保险公司开展业务合作，要求不得开展类资产证券化等形式的债权转让等十三项禁止性行为,并明确网络借贷机构是小额分散的经营模式。

“征求意见稿和正式发布稿第一个区别是，进一步明确了‘网贷’机构的监管体制安排，在主要监管主体上，中央监管部门和地方政府双负责的监管安排。”银监会普惠金融处主任李均锋称，“双负责会不会扯皮，我认为只要大家明确职责、形成合力是能够解决的。”

他并指出，正式发布稿进一步明确网络借贷机构的定位是信息中介而非信用中介，不允许“网贷”机构吸收存款，设立资金池进行非法集资等，明确网络借贷机构是小额分散的经营模式。

“主要为传统金融机构覆盖不了，或者是满足不好的广大群众的资金需求提供服务，就是为我们所说长尾客户提供信息撮合服务。”他称，“必须在线上进行经营，禁止线下从事营销活动、虚假宣传，且不能从事跨界销售产品进行混业经营。”

在具体的借贷限额上，办法明确了借款的单一个体和法人的借款上限，单一自然人在单一平台的上限是20万，单个法人在单一平台借款是100万；单个自然人在多个平台上限是100万，单个法人在多个平台的借款上限是500万。

**增加禁止项，缩短过渡期**

此外，与征求意见稿相比，此次正式发布稿在禁止性行为中增添了“不得开展类资产证券化等形式的债权转让”。

同时，为避免办法出台对行业造成较大冲击，该办法做出了12个月过渡期的安排，较此前征求意见稿中的18个月有所缩短，在过渡期内通过采取自查自纠、清理整顿、分类处置等措施，进一步净化市场环境。

下一步，相关部门还将根据办法的有关规定，尽快发布网贷客户资金第三方存管、网贷机构备案等配套制度，相关配套措施将陆续出台落地。

“现在正进行备案登记指引、网贷资金第三方存管指引、网贷机构信息产品登记指引等。”李均锋称。

银监会公布的数据并显示，截至6月底全国正常运营网贷机构借贷余额6,212.61亿元人民币，较2014年末增长499.7%。

中国银监会去年末公布网络借贷信息中介管理办法征求意见稿，明确对网贷行业实行负面清单管理模式，明确其不能从事的12项禁止性行为；并强调需将符合条件的银行业金融机构作为第三方存管机构，但并未对网贷平台的借款余额上限、平台资本金等进行限定。（完）