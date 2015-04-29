中国科技业并购盛行 精品投行抢走大投行风头

路透香港4月29日 - 中国红火的互联网行业频现并购交易，本土精品投行赶在全球知名投行之前抢得先机，将他们与创业家、风投公司、私募股权投资公司的深厚交情，转化为丰厚的佣金收入。

华兴资本、汉能投资集团和骏铭资本管理公司等小投行，为不少如今规模上十亿美元的科技企业安排过关键的初期融资。那些科技企业从未忘恩：据汤森路透数据显示，今年迄今并购交易佣金中的57%被精品投行收入囊中，几乎是去年比例的近两倍。

随着中国经济转型成为以服务业为导向的经济，中国政府也希望支持消费者需求，互联网和科技初创公司成为关注重点，他们从投资者手中筹集了数十亿美元资金。今年迄今，中国科技业已完成的并购交易总规模达256亿美元，有望超过2014年创下的498亿美元的创纪录水平。

这给那些与新科技企业一起壮大的精品投行带来了成长机遇。这些知名度不高的公司，凭借深厚的人脉，为他们熟识的互联网创业者撮合交易，让来自全球知名投行的那些银行家有深深的挫败感，行业观察人士预计这些精品投行的业务份额还将继续提高。

“我们希望加强并购业务，因为觉着这是个大商机”精品投行华兴资本的创始人兼首席执行官包凡表示,“中国新经济企业的长期基本面看上去不错。”

今年稍早，包凡个人撮合了中国两大叫车应用滴滴打车和快的打车规模达60亿美元的并购交易。滴滴打车和快的打车分别得到中国互联网巨头腾讯控股(0700.HK)和阿里巴巴集团(BABA.N)的支持。

包凡曾在2013年帮助滴滴打车筹集了1,500万美元，以助力该公司新兴业务的成长。在滴滴为与快的的并购寻找顾问时，包凡与滴滴最初的交情获得了回报。

中国精品投行并购图表：link.reuters.com/mah64w

**小而粘**

2014年，中国科技业并购交易的佣金达到了8,710万美元的纪录高点，而五年前还只有1,130万美元。瑞士信贷银行今年迄今为止获得的科技业并购交易佣金为830万美元，名列榜首，紧随其后的是华兴资本，获得的佣金估计在760万美元，很多跟华兴资本类似的国内小投行也榜上有名。

“这些交易基本都是由小簇集中的风险投资家和企业家在幕后推动，”一家全球投资银行公司驻香港并购业务主管称。

“外部资金排队等待参与交易，一些交易只需将创始成员重聚即可完成，而且精品投行在这方面占据优势，”这位主管称。该消息人士不能公开评论竞争对手的情况。

举例而言，据直接了解交易的消息人士称，在分类广告网站58同城(WUBA.N)同意购买规模小于它的竞争对手赶集网43.2%股权、创造出价值16亿美元的交易时，精品投行汉能投资集团担任赶集网财务顾问，华兴资本亦为赶集网售股股东提供服务，为58同城提供顾问服务的则是另一家精品投行骏铭资本。

路透请求58同城和赶集网对为何聘请精品投行置评，均未立即得到回应。

“目前的大环境是，我们拥有几年以来最好的潜在并购基本面，”咨询公司安永(EY)亚太区私募股权业务主管庞若柏(Robert Partridge)称。“这些精品投行确实精于发起交易并实现完美收工”(完)

(编译 白云/汪红英/刘秀红；审校 王洋/王丽鑫)

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