中国研究制定互联网市场准入负面清单 深化创业板改革--发改委

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四表示，将推进“互联网+政务服务”，研究制定互联网市场准入负面清单，同时运用好国家新兴产业创业投资引导基金和中小企业发展基金，强化知识产权质押融资，深化创业板改革。
发改委副主任林念修在国务院新闻办公室的双创发展形势新闻发布会上并称，针对创业创新成本高、融资难等突出问题，研究完善扶持小微企业的税收优惠政策；推动众创空间和中小企业平台网络建设，提升服务双创能力。
同时，加快出台“十三五国家战略性新兴产业发展规划”和“战略性新兴产业重点产品与服务指导目录”，制定分享经济发展指南，加快推进“互联网+”行动，同时做好各项双创政策的督查和评估。
林念修还表示，针对制约双创发展的体制机制瓶颈，在商事制度、信用体系建设、知识产权保护、人员自由流动、科技成果转移转化等方面不断改革创新。
他并称，将深入推进全面创新改革试验，在京津冀等8个区域尽快形成一批改革成果；建设好首批28家双创示范基地，梳理各地新思路、好做法，打造“创响中国”好经验，及时向全国推广。
新华社日前表示，中国经济发展的着力点需要由速度转向结构，亟待通过转型升级来发掘新需求和引领新的发展方向，但转型升级还有很长的路要走，需加大对创新的支持力度，进一步简政放权。（完）
(发稿 李子木；审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。