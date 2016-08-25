中国研究制定互联网市场准入负面清单 深化创业板改革--发改委

路透北京8月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四表示，将推进“互联网+政务服务”，研究制定互联网市场准入负面清单，同时运用好国家新兴产业创业投资引导基金和中小企业发展基金，强化知识产权质押融资，深化创业板改革。

发改委副主任林念修在国务院新闻办公室的双创发展形势新闻发布会上并称，针对创业创新成本高、融资难等突出问题，研究完善扶持小微企业的税收优惠政策；推动众创空间和中小企业平台网络建设，提升服务双创能力。

同时，加快出台“十三五国家战略性新兴产业发展规划”和“战略性新兴产业重点产品与服务指导目录”，制定分享经济发展指南，加快推进“互联网+”行动，同时做好各项双创政策的督查和评估。

林念修还表示，针对制约双创发展的体制机制瓶颈，在商事制度、信用体系建设、知识产权保护、人员自由流动、科技成果转移转化等方面不断改革创新。

他并称，将深入推进全面创新改革试验，在京津冀等8个区域尽快形成一批改革成果；建设好首批28家双创示范基地，梳理各地新思路、好做法，打造“创响中国”好经验，及时向全国推广。

新华社日前表示，中国经济发展的着力点需要由速度转向结构，亟待通过转型升级来发掘新需求和引领新的发展方向，但转型升级还有很长的路要走，需加大对创新的支持力度，进一步简政放权。（完）