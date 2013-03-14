中国网络支付风控不能以牺牲效率和客户体验为前提--专家

* 网络支付核心是安全与效率，两者须兼顾

* 风险可控但需加强防范

* 风险控制不能以牺牲效率和客户体验为前提

* 要通过技术创新解决安全问题

作者 李然

路透北京3月14日 - 在市场需求推动下中国网络支付行业正快速发展，同时如何保障支付安全亦成为监管挑战。对此，中国国务院发展研究中心金融研究所研究员巴曙松认为，支付的核心是安全与效率，但风险控制不能以牺牲效率和客户体验为前提，要通过技术创新解决安全问题使整个产业链受益。

他在接受路透专访时表示，必须兼顾网络支付安全与效率的关系，过于关注安全会大幅度降低企业的经营效率、给消费者带来不便，忽略了安全同样会给商户、用户以及支付企业自身带来损失。

“如果我们牺牲效率换来了安全，整个产业链不仅没有任何收入还要赔上各类经营成本。产业链上的企业很快会在竞争中被淘汰。”他说。

他指出，电子商务是一条很长的产业链，主体包括商户、支付企业、银行、客户，实际上还包括了大量的网络营销企业、数据分析企业、互联网技术企业、即时通讯企业、物流等等服务商很长的链条。整个产业链必须完美配合，分工协作，才能达成销售，各方也才能分享利润。

在银行日益重视电商金融平台建设的情况下，银行与支付企业之间的竞争似乎正在加强。第三方支付企业由于直接面向中小企业和个人用户提供服务，在金融服务创新和服务体验方面比银行更具优势，为银行电子化支付带来了极大挑战。

巴曙松认为，网上支付整体占比逐年递增，且有望在不远的将来超过线下支付金额，不过当前尚处于培育发展阶段。虽然风险可控、总体平稳，但需进一步规范，并须重视潜在风险。

截至2012年12月，中国使用网上支付的用户规模达到2.21亿，使用率提升至39.1%，与2011年相比，用户增长5,389万，增长率为32.3%。银联统计数据显示，2012年银行卡跨行交易总额为21.8万亿元，“仅据此保守估计，3-5年内网络支付交易规模至少还有六倍以上的增幅。”

今年1月央行发放第六批非金融机构《支付业务许可证》后，累计发放支付机构牌照已达223张，其中不涉及互联网支付、移动支付的有143家(主要是预付卡发行与受理、银行卡收单)，从事互联网支付、移动支付的共计80家。

**风险可控但需加强防范**

巴曙松认为，作为一个充分市场化行业，中国网络支付行业中的大型企业风险管理能力较强，行业主体风险可控，但需要从内外环境加强风险防范。

数据显示，国内网络支付的平均盗卡欺诈风险水平约0.01%，包括中国最大电子商务企业阿里巴巴集团旗下支付宝在内的主流支付机构风险水平明显低于该水平，亦远低于国际上1-2%甚至更高的风险水平。

他表示，互联网支付企业近期在继续保持平稳发展的同时，网络支付安全的着眼点主要是从基础设施、业务管理、资本-风险覆盖、产业链安全合作等方面着手。

“从网络支付安全的外部环境角度来看，着眼点是加大打击网络犯罪力度，增强跨境网络犯罪的国际合作防控力度。”他说。

巴曙松分析称，目前影响网络支付安全的主要障碍包括整体产业链上安全防范水平参差不齐，从银行端到第三方支付到商户内部风险管理、安全防范水平呈逐渐降低的趋势，持牌的中小第三方支付机构的安全投入有待提高，行业联防、用户风险教育和基础设施、外部环境管理都有待加强等。

他同时警示，近年来有关网络安全环境的报道显示网络环境存在潜在的安全风险。如2012年10月份，中国境内被植入“后门”的网站有7,366个，比9月份的4,334个增长70%。

而银行体系也在对其业务安全性和网络特性进行技术升级，以应对市场和风险方面的挑战。中国央行今年初正式发布了《中国金融集成电路(IC)卡规范(V3.0)》，丰富了安全算法体系，规范了IC卡互联网终端技术要求。(完)

(审校 张喜良)

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