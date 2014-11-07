中国将开展清理整治网络视频有害信息专项行动

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京11月7日 - 中国国家互联网信息办公室、国家新闻出版广电总局周四宣布，从当日起至12月底在全国开展清理整治淫秽色情、暴力恐怖、虚假谣言等网络视频有害信息专项行动。
新华网援引国家网信办网络新闻协调局副局长梁立华称，此次专项行动将重点把握五大关键节点，即在线存储服务类网盘、APP下载服务、微信等互动分享视频链接、未备案违法违规网站、智能终端视频播放软件。
“淫秽色情、暴力恐怖、虚假谣言等有害视频内容源头复杂多元、传播途径隐蔽多样，问题依然十分突出。”两部门在联合新闻发布会上称。
针对本次专项行动分工，发布会介绍，网信部门负责牵头建立联席会议制度，加强协调，以及全面清理关键节点存在的视频有害信息，关闭性质恶劣、影响严重的账号、网站等；新闻出版广电部门负责有害视听节目的监控等。
中国互联网违法和不良信息举报中心副主任奚伟表示，此次行动将开设举报专区，设置12377举报电话，及时受理社会举报投诉并及时处置反馈。
发布会表示，两部门将及时公开专项行动的进展，通过曝光一批典型案例等方式，引导网民自觉抵制、主动监督有害信息，形成震慑效应。
今年初，中国国家新闻出版广电总局下发通知，个人向在线视频网站上传网络视听节目需要实名注册。（完）
(发稿 李贺; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：