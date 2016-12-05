焦点：中国天使投资热度不减 资金充裕明年看好TMT、人工智能等领域

作者 张晓翀

路透北京12月5日 - 虽然2016年中国资本市场表现乏善可陈，但作为股权投资最前端和风向标的天使投资行业，主流投资机构并未放缓投资步伐，在人工智能、AR/VR、企业及服务、消费升级、大数据及网络安全、移动出海、视频直播等诸多领域频频出击。

而得益于过剩的流动性和政府的大力支持，大量的社会资金、投资者和创业机构正纷纷涌入天使投资领域，在中国经济和资本市场处于转型调整期的格局下，投资机构正使出浑身解数以应对飞速变化的市场。 “我看到社会资本在不断的涌入天使投资行业，政府和社会形成了一个非常良好的一个互动格局。”中关村发展集团总经理周云帆指出。

中国证劵基金业协会秘书长贾洪波亦针对天使投资领域表示，“未来我们潜在的可投资的基金量是非常巨大的；可投资标地的范围也非常的广，早期投资的生态在不断丰富完善。”

近年来中国鼓励“大众创业、万众创新”的政策降低了创业成本，宽松的创业环境刺激了大量创业公司出现，为天使投资提供了丰富的标的。此外现在中国可投资资金量巨大，其中大量成功人士会转变成潜在的天使投资人。

“2016年是一个转换的阶段，这个转换可能包括很多层面。”峰瑞资本创始合伙人李丰认为，如果在若干年后回看中国资本市场，现在市场正处在转型的特殊阶段，转型期又恰逢经济增长周期和动力的变化。

贾洪波表示，数据显示，今年早期天使投资领域的资金仍然保持了快速增长，这一数字在2013年到2015年间以每年两到三倍的速度增加。

但中国天使投资行业在前些年高速蓬勃发展后，自身累积的问题正不断暴露，同时中国资本市场不时袭来的阵阵寒意无疑正加剧着天使投资成功的难度，倒逼行业采取抱团取暖和专业化并行的策略应对竞争。

“我们希望投资圈的几个机构一起投，而不是独家的投，独投很难把以模式改变为主的创新，最终送到A轮B轮C轮，只能是抱团取暖。”逐梦者基金创始合伙人朱波称。

英诺天使创始人李竹认为，天使投资人面临的风险十分高，如果盲目开始天使投资，往往可能会失败。“一定要去合投的。你看美国的天使投资所有项目都是合投的，没有例外，大家不断学习，大家分散风险。”

**下一个风口**

风口热点切换越来越快是天使投资近年来面临的另一大挑战，投资机会总是稍纵即逝难以把握，对于即将来临的2017年，机构普遍看好的投资领域除了传统的TMT行业外，还包括人工智能、技术驱动、消费升级和跨境投资。

业内人士指出，未来十年中国人的消费水平、消费行为习惯，将跟发达国家趋同，中国经济正面临着产业和消费的转型升级，股权投资领域正由原来的衣食住行向文娱康养四个领域转变。

“中产阶级在中国慢慢开始壮大，一些年轻人有更好的消费理念，在消费升级领域，在一些自有品牌，在一些新的方式当中，仍然还会有一些机会。”北软天使基金管理合伙人王童说。

来自海外创投机构的业内人士表示，数据和人工智能经过一段时间的技术储备，近两年已经到了将要质变的时候了，2015年是人工智能的开始，将来计算功能的提升可以让很多梦想成真。

而对于占据天使投资主导地位的TMT行业，多数投资人看好VR领域、直播平台、农村互联网建设、互联网金融和互联网建筑。

业内人士建议，对天使投资而言，只有能体现行业拐点和转折点上的项目才值得投资，因为拐点一般会带来效率的提升和成本的降低，但不同领域所对应的早期投资窗口期也从1年到5年时间不等。

梅花天使创投创始合伙人吴世春认为，国内创业者可以把已经在中国得到印证的较好的发展模式向海外进行复制和输出，这是有转折点机会的，现在出海是非常好的时间，足以带来好的成长机会。

**另辟蹊径**

资本市场的“二八定律”在天使投资领域也同样灵验。数据显示，最顶尖的10%左右的投资机构赚走了整个市场80%以上的利润，其他投资机构回报率很小。大部分机构不得不找出一条有自己特色，差异化的道路。

业内人士透露，现在一线的天使投资机构，前十名基本上每星期投1到2个公司，而退出比率实际上跟行业的平均比率差异很大。对于一线投资机构而言，大概的退出比率要比行业平均水平高10倍左右。

“我们也鼓励天使投资既要保持自己的特色，走差异化的道路，不要总想当风口的猪，从O2O这个行业就可以看到风口猪没有那么好当，我们就鼓励大家走少有人走的路，可能会有别样的风景。”贾洪波说。

在资本市场整体不振的情况下，为提高投资成功率，部分天使投资机构正在运用逆反思维和生态思维来推动投资，并努力整合相关资源，寻找更加确定的投资机会和投资价值。

“作为一个投资人来讲，我们不去追逐，我们希望去投用户真正有本质需求有特点的公司，它满足了用户的特点，提供了服务，然后越来越多的人用的好，那这个公司我们会觉得它成功了。”沸点资本合伙人姚亚平说。

紫辉创投郑刚指出，中国很多行业只要没有办法快速建立起壁垒，往往会面临着恶性竞争的问题。因此他在选择投资行业上更倾向于能够建立起自己独特竞争力的领域。

“我们更注重针对自己投资项目的产业链来进行投资和布局。因为我认为这样我们投资的成功性会大一点，看看所投的项目能不能形成一种新的联系或者互补。”他说。（完）