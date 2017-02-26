独家：中国徐工与巴西OAS正就成立合资企业进行商谈--消息人士

路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。

据这位知情人士称，徐工将可能向合资企业提供资金、设备和融资。OAS将提供民用建筑和工程项目方面的专业技术，以及巴西境外的一系列承包项目。

该合资项目将成为OAS三年前卷入巴西史上最大贪腐丑闻中之后重整业务的一大重要步骤。2015年，OAS成为巴西首家申请破产的大型建筑商，此前检方指控该公司向政客行贿换取国企的高利润合同。

徐工和OAS都认为这个合资项目在非洲有很大的前景。巴西建筑公司在非洲有稳定的客户基础，且近几年在非洲成功地完成了一些项目也为他们赢得了很好的口碑。

上述消息人士称，有关合资企业的法律条款，以及是否牵涉现金投资或是交叉持股，仍在商洽之中。消息人士要求匿名。

徐工是全球第五大建筑机械公司，其子公司徐工机械(000425.SZ)是上市公司。徐工与OAS联手将助其加快其在发展中国家的业务增长。

OAS对此不予置评。记者暂未联系上徐工在圣保罗和中国徐州的媒体事务负责人。(完)