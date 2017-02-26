独家：中国徐工与巴西OAS正就成立合资企业进行商谈--消息人士

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
据这位知情人士称，徐工将可能向合资企业提供资金、设备和融资。OAS将提供民用建筑和工程项目方面的专业技术，以及巴西境外的一系列承包项目。
该合资项目将成为OAS三年前卷入巴西史上最大贪腐丑闻中之后重整业务的一大重要步骤。2015年，OAS成为巴西首家申请破产的大型建筑商，此前检方指控该公司向政客行贿换取国企的高利润合同。
徐工和OAS都认为这个合资项目在非洲有很大的前景。巴西建筑公司在非洲有稳定的客户基础，且近几年在非洲成功地完成了一些项目也为他们赢得了很好的口碑。
上述消息人士称，有关合资企业的法律条款，以及是否牵涉现金投资或是交叉持股，仍在商洽之中。消息人士要求匿名。
徐工是全球第五大建筑机械公司，其子公司徐工机械(000425.SZ)是上市公司。徐工与OAS联手将助其加快其在发展中国家的业务增长。
OAS对此不予置评。记者暂未联系上徐工在圣保罗和中国徐州的媒体事务负责人。(完)
(编译 白云; 审校 艾茂林)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)