习近平提出统筹推进十三五规划的重大工程项目 抑制房地产泡沫

路透北京12月21日 - 中国国家主席习近平主持召开财经领导小组会议提出，统筹推进十三五规划提出的重大工程项目落实，是供给侧结构性改革中补短板的重要内容。补短板不是简单增加投资，而是切实从满足需要出发，增加有效供给。

中央电视台援引他的话称，要规范住房租赁市场和抑制房地产泡沫是实现住有所居的重大民生工程。要准确把握住房的居住属性，以满足新市民住房需求为主要出发点，以市场为主满足多层次需求，以政府为主提供基本保障，分类调控，地方为主，金融，财税，土地，市场监督等多策并举，形成长远的制度安排，让全体人民住有所居。

习近平指出，要加大脱贫功坚力度，提高公共服务水平和质量，加大人力资本投入力度，补齐产业链条短板，加强基础设施薄弱环节，要统筹推进“三去一补一降”工作，既减少无效供给，又扩大有效供给，要把落实重大工程项目与推动改革，形成体制机制结合起来，坚持问题导向，有什么体制障碍改什么。

要正确区分政府职责和市场作用，凡是市场能做的政府要创造条件引导民间资本进入，支持各类市场主体以多种形式参与项目实施并获取收益。

习近平还提到，要推进北方地区冬季清洁取暖，尽可能利用清洁能源加快提高清洁供暖比重；提高养老服务质量，加快建立全国统一的服务质量标准和评价体系，加强养老服务机构监管。

上周五闭幕的中央经济工作会议确定，要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制，既抑制房地产泡沫，又防止大起大落。要在宏观上管住货币，微观信贷政策要支持合理自住购房。（完）