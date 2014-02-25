习近平现身北京南锣鼓巷与民众交流

路透北京2月25日 -中国国家主席习近平周二意外现身北京人气颇高的南锣鼓巷，与颇感吃惊的行人们进行了随意交谈，社交媒体用户对他与平民的互动交流给予了高度评价。

网上发布的一条镜头摇摆的视频显示习近平走近时，行人们鼓掌欢迎。然后他与当地居民交谈，问他们在拆迁之前在当地住了多久。

发表在社交媒体中的照片显示习近平微笑着站在狭窄的胡同中，被手持相机和手机的人群围住。

南锣鼓巷是年轻人和外地游客经常光顾的地点，胡同两边排满各类商铺小店，出售章鱼烧、红豆糕等人气小吃，以及服饰及纪念品等。

习近平数次现身寻常地点与百姓交流，赢得了中国民众的广泛赞誉。

习近平去年12月出现在北京一家庆丰包子铺，亲自排队买单和端盘用餐，并与顾客们愉快交谈。（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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