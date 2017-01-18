达沃斯论坛：中国旗帜鲜明反对贸易保护主义 不会主动打货币战--习近平

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路透瑞士达沃斯/北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。

新华公布其演讲全文称，面对经济全球化带来的机遇和挑战，正确的选择是，充分利用一切机遇，合作应对一切挑战，引导好经济全球化走向。2016年中国经济预计增长6.7%，依然处于世界前列，中国无意通过人民币贬值提升贸易竞争力，更不会主动打货币战。

“搞保护主义如同把自己关进黑屋子，看似躲过了风吹雨打，但也隔绝了阳光和空气。打贸易战的结果只能是两败俱伤。”习近平称，让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流，是不可能的。

他并强调，中国的大门对世界始终是打开的，不会关上。开着门，世界能够进入中国，中国也才能走向世界。“我们希望，各国的大门也对中国投资者公平敞开。”

他提到，当前最迫切任务是引领世界经济走出困境，世界经济增速处于七年来最低水平，全球贸易增速继续低于经济增速。短期性政策刺激效果不佳，深层次结构性改革尚在推进，传统增长引擎对经济的拉动作用减弱，人工智能、3D打印等新技术虽不断涌现，但新经济增长点尚未形成。

习近平指出，全球经济治理体系变革紧迫性越来越突出，国际社会呼声越来越高。全球治理体系只有适应国际经济格局新要求，才能为全球经济提供有力保障。要赋予新兴市场国家和发展中国家更多代表性和发言权；坚持多边主义，维护多边体制权威性和有效性。

**中国经济长期向好基本面未改**

习近平称，中国经济发展进入了新常态，经济增速、经济发展方式、经济结构、经济发展动力都正在发生重大变化。但中国经济长期向好的基本面没有改变。中国无意通过人民币贬值提升贸易竞争力，更不会主动打货币战。

他称，当前，中国经济面临一定的下行压力和不少困难，如产能过剩和需求结构升级矛盾突出，经济增长内生动力不足，金融风险有所积聚，部分地区困难增多。

“统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，推动中国经济保持中高速增长、迈向中高端水平。”他称。

中国将着力提升经济增长质量和效益，加大重要领域和关键环节改革力度，让市场在资源配置中起决定性作用，牵住创新这个“牛鼻子”；并将营造宽松有序投资环境，放宽外商投资准入，建设高标准自由贸易试验区。

他称，中国居民消费和服务业成为经济增长的主要动力，2016年前三季度第三产业增加值占国内生产总值的比重为52.8%，国内消费对经济增长的贡献率达71%。他预计未来五年，中国将进口八万亿美元的商品、吸收6,000亿美元的外来投资，对外投资总额将达到7,500亿美元，出境旅游将达到七亿人次。

此外，中国还将大力建设共同发展的对外开放格局，推进亚太自由贸易区建设和区域全面经济伙伴关系协定谈判，构建面向全球的自由贸易区网络。

“中国一贯主张建设开放透明、互利共赢的区域自由贸易安排，而不是搞排他性、碎片化的小圈子。”他提到。

中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲时积极倡导自由贸易，其讲话凸显出在美国将目光转向内部之际，北京方面希望在全球事务中扮演更重要角色。

中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。(完)