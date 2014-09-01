习近平呼吁大力推进军事创新 树立信息战观念

路透北京8月30日 - 中国官方媒体周六报导称，中国国家主席习近平表示中国将大力推进军事创新，呼吁制定“信息战”新战略。

习近平在中共中央政治局会议上表示，面对世界新军事革命的严峻挑战和难得机遇，只有与时俱进、大力推进军事创新，才能尽快缩小差距、实现新的跨越。

习近平表示：“军事创新同其他领域创新相比，要求更高、难度也更大。”

“面对国家安全稳定遇到的严峻挑战，面对改革中的深层次矛盾和问题，更需要我们的思想观念有一个大的解放，勇于改变机械化战争的思维定势，树立信息化战争的思想观念。”

习近平也强调，军队要努力建立起一整套适应信息化战争和履行使命要求的新的军事理论、体制编制、装备体系、战略战术、管理模式。

习近平的讲话可能会让包括美国在内的很多对手感到不安。华府官员多年来一直表示，网络间谍是首要的国家安全隐患，中美在此问题上已公开争执多年。（完）

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