习近平：基本面没有改变 应积极稳妥推进土地流转

路透北京5月10日 -中国国家主席习近平表示，中国经济发展基本面没有改变，要坚持稳中求进工作总基调，继续处理好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险之间的关系。

他是在河南省考察调研经济社会发展情况时作出上述表示的。

中国广播网周六晚间新闻援引他的话并称，家庭经营和规模经营要统一起来，积极稳妥推进土地流转，加快农业现代化进程。

凤凰网稍早援引中国央行行长周小川讲话称，对经济形势的判断还是要更准确一些，现在虽有变化，但是得出结论要慎重，短期的数据出来不一定说明问题。

中国一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%。该增速不仅低于政府制定的全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速（当时亦为7.4%）。

中国国务院总理李克强周四在非洲访问时称，中国经济有坚实基础实现稳定增长，今年有信心、有能力实现7.5%左右的GDP同比增速。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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