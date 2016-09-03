中国有能力保持经济中高速增长 坚定不移扩大对外开放--习近平

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月3日 - 中国国家主席习近平周六表示，有信心、有能力保持中国经济中高速增长，继续在实现自身发展的同时为世界带来更多发展机遇。在新的起点上，将坚定不移扩大对外开放，实现更广互利共赢。
他是在今日二十国集团(G20)工商峰会开幕式上做出上述表示的。
习近平指出，针对全球经济增长低迷出现的突出问题，中国要在宏观经济政策上进行创新，把财政货币和结构性改革政策有效组合起来。
政策规则联动上，一方面通过宏观经济政策协调放大正面外溢效应，减少负面外部影响，另一方面倡导交流互鉴，解决制度、政策、标准不对称问题。
中国将继续深入参与经济全球化进程，支持多边贸易体制；加大放宽外商投资准入，提高便利化程度，促进公平开放竞争，全力营造优良营商环境。同时，将加快同有关国家商签自由贸易协定和投资协定，推进国内高标准自由贸易试验区建设。
在有序开展人民币汇率市场化改革、逐步开放国内资本市场的同时，继续推动人民币走出去，提高金融业国际化水平。
习近平表示，从2016年开始，中国大力推进供给侧结构性改革，主动调节供求关系。要用五年时间再压减粗钢产能1亿至1.5亿吨，用三到五年时间再退出煤炭产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右。在去产能方面，力度最大，措施最实，说到就会做到。
二十国集团工商峰会于9月3日至4日在杭州举办。作为G20机制的重要配套活动，B20是各国工商界参与全球经济治理和推动世界经济增长的重要平台。今年B20设置了“金融促增长”、“贸易投资”、“基础设施”、“中小企业发展”、“就业”和“反腐败”共六大议题。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。