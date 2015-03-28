博鳌论坛：中国经济体量大政策多 一带一路和亚投行是开放的--习近平

《路透晚报》--5月9日
日本央行总裁黑田东彦表示，如果日本央行继续当前的货币宽松政策，他预期在下个财年左右将达到央行2%的通胀率目标。黑田东彦在众议院财政和货币政策委员会上表示，如有必要将调整货币政策，但央行近期已调升日本经济展望，而且全球经济增长更加强劲。“日本的产出缺口在迅速改善，就业市场也紧俏，”黑田东彦称。“如果我们继续当前积极的货币宽松政策，我认为通胀将在2018财年前后达到2%。但我们已经推迟了这一目标，因此我想观察一下通胀预期，必要时迅速作出回应。”
路透上海3月28日 - 中国国家主席习近平周六称，中国经济体量大、韧性好、潜力足、回旋空间大、政策工具多，现在增长7%左右的经济增量已相当可观。‘一带一路’建设和亚洲基础设施投资银行都是开放的，中国欢迎各方积极参与。
他在博鳌亚洲论坛年会上发表演讲称，中国经济发展进入新常态，正从高速增长转向中高速增长。中国将主动适应和引领经济发展新常态，把转方式调结构放到更加重要位置，更加紮实地推进经济发展，更加坚定地深化改革开放，更加充分地激发创造活力等。
“我们看中国经济，不能只看增长率，中国经济体量不断增大，现在增长7%左右的经济增量已相当可观，聚集的动能是过去两位数的增长都达不到的。”习近表称。
中国3月初在政府工作报告中，将今年经济增速目标设定在7%左右；2014年实际增速则为7.4%。
他指出，中国经济发展进入新常态，将继续给包括亚洲国家在内的世界各国提供更多市场、增长、投资、合作机遇。未来五年，中国进口商品将超过10万亿美元，对外投资将超过5,000亿美元，出境旅游人数将超过5亿人次。
**“一带一路”持共享原则**
对于中国正在大力推进的“一带一路”战略，习近平表示，一带一路建设秉持的是共商、共建、共享原则，不是封闭的，而是开放包容的；不是中国一家的独奏，而是沿线国家的合唱。
他指出，“一带一路”建设不是要替代现有地区合作机制和倡议，而是要在已有基础上，推动沿线国家实现发展战略相互对接、优势互补。目前，已经有60多个沿线国家和国际组织对参与“一带一路”建设表达了积极态度。
“‘一带一路’建设、亚洲基础设施投资银行都是开放的，我们欢迎沿线国家和亚洲国家积极参与，也张开臂膀欢迎五大洲朋友共襄盛举。”他称。
习近平表示，“一带一路”建设将给地区国家带来实实在在的利益。在有关各方共同努力下，“一带一路”建设的愿景与行动文件已经制定，亚洲基础设施投资银行筹建工作迈出实质性步伐，丝路基金已经顺利启动，一批基础设施互联互通项目已经在稳步推进。
另据中国财政部网站周六公告，经现有意向创始成员国同意，英国和瑞士正式成为亚投行）意向创始成员国。截至目前，亚投行意向创始成员国增至30个。
习近平指出，中国将毫不动摇坚持独立自主的和平外交政策，坚持走和平发展道路，坚持互利共赢的开放战略，秉持正确义利观，推动建立以合作共赢为核心的新型国际关系，始终做维护世界和平、促进共同发展的坚定力量。
他并称，中国坚持与邻为善、以邻为伴，坚持睦邻、安邻、富邻，秉持亲诚惠容的理念，不断深化同周边国家的互利合作和互联互通，努力使自身发展更好惠及周边国家。（完）
(发稿 林高丽; 审校 黄凯)
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日本央行总裁黑田东彦表示，如果日本央行继续当前的货币宽松政策，他预期在下个财年左右将达到央行2%的通胀率目标。黑田东彦在众议院财政和货币政策委员会上表示，如有必要将调整货币政策，但央行近期已调升日本经济展望，而且全球经济增长更加强劲。“日本的产出缺口在迅速改善，就业市场也紧俏，”黑田东彦称。“如果我们继续当前积极的货币宽松政策，我认为通胀将在2018财年前后达到2%。但我们已经推迟了这一目标，因此我想观察一下通胀预期，必要时迅速作出回应。”
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