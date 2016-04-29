习近平称中国经济下行压力仍然较大 市场风险点增多

路透北京4月29日 - 中国国家主席习近平周五表示，当前经济运行保持在合理区间，但经济下行压力仍然较大，一些实体企业生产经营仍然困难，市场风险点增多。要实行积极的财政政策和稳健的货币政策，保持人民币汇率基本稳定，逐步形成以市场供求为基础双向浮动有弹性的汇率运行机制。

中央人民广播电台援引习近平在中共中央政治局上的讲话指出，要保持股市健康发展，充分发挥市场机制调节作用，加强基础制度建设，加强市场监管保护投资者权益。

他并指出，要按照加快提高户籍人口城镇化率和深化住房制度改革的要求，有序消化房地产库存。注重解决区域性结构性的问题，实行差别化的调控政策。

习近平强调，要保持就业基本稳定，在调整经济结构的过程中妥善解决员工就业的问题，要帮助他们提高再就业能力。要关注物价变化，保障有效供给，积极稳妥坚持价格改革。

他并要求，要坚持基本经济制度，深化国有改革。促进非公有制度经济健康发展，扩大对外开放，吸引外国资本来华投资，稳定发展预期，增强市场信心。

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