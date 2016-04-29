习近平称中国经济下行压力仍然较大 市场风险点增多

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月29日 - 中国国家主席习近平周五表示，当前经济运行保持在合理区间，但经济下行压力仍然较大，一些实体企业生产经营仍然困难，市场风险点增多。要实行积极的财政政策和稳健的货币政策，保持人民币汇率基本稳定，逐步形成以市场供求为基础双向浮动有弹性的汇率运行机制。
中央人民广播电台援引习近平在中共中央政治局上的讲话指出，要保持股市健康发展，充分发挥市场机制调节作用，加强基础制度建设，加强市场监管保护投资者权益。
他并指出，要按照加快提高户籍人口城镇化率和深化住房制度改革的要求，有序消化房地产库存。注重解决区域性结构性的问题，实行差别化的调控政策。
习近平强调，要保持就业基本稳定，在调整经济结构的过程中妥善解决员工就业的问题，要帮助他们提高再就业能力。要关注物价变化，保障有效供给，积极稳妥坚持价格改革。
他并要求，要坚持基本经济制度，深化国有改革。促进非公有制度经济健康发展，扩大对外开放，吸引外国资本来华投资，稳定发展预期，增强市场信心。
（完）
(发稿 张晓翀；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。