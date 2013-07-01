习近平称选拔干部不能简单以GDP增长率来论英雄

路透北京7月1日 - 中国国家主席习近平称，要改进选拔干部的考核方法和手段，再也不能简单以国内生产总值（GDP）增长率来论英雄了。

习近平在出席北京召开的中共全国组织工作会议时称，选拔干部，要既看发展又看基础，既看显绩又看潜绩，把民生改善、社会进步、生态效益等指标和实绩作为重要考核内容。

野村证券研究报告指出，在现有以GDP增长为导向的价值评价体系下，地方官员具有强烈投资冲动，而习近平此番论点对于地方政府而言明显是一个重要信号，确认中国政府将愿意容忍经济增速的放缓，以降低风险并提升民众福利。

报告指出，如果这样，今年三季度或者四季度中国经济增速降至7%以下的概率将有三成。

中国经济增长正在经历结构性放缓，外界亦在揣度中国政府的底线。不过相较完成今年GDP增长7.5%的目标，眼下中国无论是江河湖泊、大气、土壤等自然生存环境的日益恶化，以及由此导致的食物、水源、空气等安全问题,都需要决策者更加着眼长远。

（详情参见中国政府网 here ）（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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