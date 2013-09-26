习近平下周将访问印尼 料将签镍冶炼项目等协议

克里姆林宫称俄国有开发银行与特朗普女婿的会议为常规商业行为
路透3月28日 - 俄罗斯克里姆林宫称，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行Vnesheconombank之间的会议为常规商业交流。
路透雅加达9月26日 - 数名企业高层人士指出，中国国家主席习近平下周前往印尼展开国事访问期间，预计至少有四个中方参与支持的印尼镍冶炼项目将会定案，其中包括一个至少价值30亿美元的项目。
印尼为全球最大镍矿石出口国，由于预定2014年将实施矿石出口禁令，今年镍矿石出口已见增加。
中国国家主席习近平10月2-3日将会晤印尼总统苏希洛(Susilo Bambang Yudhoyono)，两国元首料将签署一项数十亿美元的经济双边合作协议。
“有七八家中国镍企已经投入在印尼兴建镍冶炼厂，”中国罕王(3788.HK)总裁潘国成本周在一场金属会议场边向路透表示。
“只有三四家公司已经开始建厂，”潘国成称。(完)
(编译 蔡美珍；审校 屈桂娟)
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路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透约翰内斯堡3月28日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)应总统祖马(Jacob Zuma)要求，从一项投资者路演活动中返回国内。在被问及有关总统准备将他撤职的报道时，戈尔丹称“让我们拭目以待”。