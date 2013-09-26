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时事要闻 | 2013年 9月 26日 星期四 16:57 BJT

习近平下周将访问印尼 料将签镍冶炼项目等协议

路透雅加达9月26日 - 数名企业高层人士指出，中国国家主席习近平下周前往印尼展开国事访问期间，预计至少有四个中方参与支持的印尼镍冶炼项目将会定案，其中包括一个至少价值30亿美元的项目。

印尼为全球最大镍矿石出口国，由于预定2014年将实施矿石出口禁令，今年镍矿石出口已见增加。

中国国家主席习近平10月2-3日将会晤印尼总统苏希洛(Susilo Bambang Yudhoyono)，两国元首料将签署一项数十亿美元的经济双边合作协议。

“有七八家中国镍企已经投入在印尼兴建镍冶炼厂，”中国罕王(3788.HK)总裁潘国成本周在一场金属会议场边向路透表示。

“只有三四家公司已经开始建厂，”潘国成称。(完)

(编译 蔡美珍；审校 屈桂娟)

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