中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作

英国保守党坚信能与北爱民主联盟党达成合理协议--运输大臣
路透伦敦6月20日 - 英国运输大臣纪嘉林(Chris Grayling)周二表示，首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)所在保守党坚信，能够与北爱尔兰民主联盟党(DUP)达成“合理”协议。
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
新华社援引贺电内容报道，习近平指出，中韩两国互为重要邻国，中国始终高度重视韩国和中韩关系，愿为此一道努力，使中韩关系发展更好地惠及两国和两国人民。
“建交25年来，在双方共同努力下，两国关系全面深入发展，各领域交流合作成效显著，为两国人民带来了实实在在的利益，也为地区和平与发展作出了积极贡献。”习近平说。
据韩国国家选举委员会(National Election Commission)，截至1705GMT，在已统计的80%选票中，韩国共同民主党候选人文在寅得票率为40%，保守派候选人洪准杓和中间派候选人安哲秀分别获得25.5%和21.4%的选票支持。文在寅将于周三宣誓就任韩国总统。（完）
(发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)
路透伦敦6月20日 - 英国运输大臣纪嘉林(Chris Grayling)周二表示，首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)所在保守党坚信，能够与北爱尔兰民主联盟党(DUP)达成“合理”协议。
路透多哈6月19日 - 卡塔尔金融中心(QFC)行政总裁Yousef al-Jaida周一表示，如果国外机构因对多哈的经济抵制而提领存款，该国政府准备好支持当地银行。
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。