中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作

路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。

新华社援引贺电内容报道，习近平指出，中韩两国互为重要邻国，中国始终高度重视韩国和中韩关系，愿为此一道努力，使中韩关系发展更好地惠及两国和两国人民。

“建交25年来，在双方共同努力下，两国关系全面深入发展，各领域交流合作成效显著，为两国人民带来了实实在在的利益，也为地区和平与发展作出了积极贡献。”习近平说。

据韩国国家选举委员会(National Election Commission)，截至1705GMT，在已统计的80%选票中，韩国共同民主党候选人文在寅得票率为40%，保守派候选人洪准杓和中间派候选人安哲秀分别获得25.5%和21.4%的选票支持。文在寅将于周三宣誓就任韩国总统。（完）