《中美关系焦点》中美领导人“不打领带的”会晤

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海6月3日 - 中美领导人会晤通常气氛严肃，议题经过事先精心策划。但中国新任领导人习近平和美国总统奥巴马本周在加州度假胜地阳光之乡(Sunnylands)的非正式会晤，将抛弃往常的繁文缛节，不念文稿不打领带。

从1972年尼克松总统访华开始，中美领导人会面往往都是经过精心准备的仪式。2002年江泽民受邀在德克萨斯州的农场与小布什会面是个例外，但当时整个过程才几个小时。

奥巴马和习近平若能通过此次非正式会晤建立融洽关系，并加深中美两国联系，可能产生不同凡响的效果。不过，此次非正式会面绝不轻松，双方需要克服在网络安全、南海和朝鲜(北韩)等问题上的分歧。

前外交官、中国国际问题研究所副所长阮宗泽称，无法想像其他中国领导人会同意进行这样的会面。

阮宗泽称，这对美国人发出非常重要的信号，即中国愿意与美国接触，愿意与美国对话。他认为习近平更容易接近，这是习近平和奥巴马建立更好私人关系的良机。

这类非正式会面似乎是奥巴马更擅长的，但如果说有哪位中国领导人的魅力可能媲美奥巴马，那恐怕也就只有习近平了。

美国官员曾透露，胡锦涛当初拒绝小布什2006年提出在其农场家中非正式会面的邀请，胡锦涛更乐于在白宫会面。

与西方政客不同，中国常常避免把领导人打造成凡夫俗子的形象，甚至一些领导人的生日和子女姓名都被视为机密。

而习近平则树立了比较随意的形象，在公众场合显得放松，有时即兴讲话，并确保官员出行时不兴师动众。

去年前往深圳时，习近平选择乘坐小巴而非豪华轿车，与当地居民握手，这对于中国高官来说是很罕见的。

习近平的夫人彭丽媛同样受到公众关注，这与奥巴马夫人米歇尔类似。彭丽媛3月随同习近平出访俄罗斯和非洲国家，成为关注焦点，一改以往中国“第一夫人”低调形象。

习近平和奥巴马将于6月7日和8日进行非正式会晤。美国政府消息人士称，日程的设计意在让双方有时间了解对方。除了多人会议外，预计还会安排两位领导人独处的时间。

一名美国高官称：“这次会面，双方能够以不同以往的方式探讨问题，传统的方式是中国领导人照稿念，而美国领导人的回应也基本可以预料到。”

不过，该官员还表示，不能想当然地把此次会面看成是“一个老虎机，最后就等着成果了”。

“现在双方要做的是努力达成更多共识，同时努力避免双边关系出现更多麻烦和对抗。”(完)