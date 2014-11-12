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路透中文国际短讯 | 2014年 11月 12日 星期三 14:18 BJT

习近平称中美应扩大合作领域 加强国际事务合作

中国国家主席习近平周三同来访的美国总统举行会晤时表示，中美应扩大双方能够和应该合作的领域，并加强在国际事务中的合作。奥巴马本周一抵达北京出席APEC领导人非正式会议，并对中国进行国事访问。路透
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