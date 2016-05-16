习近平：推进供给侧结构性改革 不断扩大中等收入群体

路透北京5月16日 - 中国中央电视台周一报导，国家主席习近平在主持召开中央财经领导小组第十三次会议称，要坚定不移推进供给侧结构性改革，在发展中不断扩大中等收入群体。

习近平指出，供给侧结构性改革关系全局、关系长远，一定要切实抓好。当前中国经济发展中有周期性、总量性问题，但结构性问题最突出，矛盾的主要方面在供给侧。

他进一步指出，供给侧结构性改革的根本目的是提高供给质量满足需求，主攻方向是减少无效供给，扩大有效供给，提高供给结构对需求结构的适应性，当前重点是推进“三去一降一补”（去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板）五大任务；本质属性是深化改革，推进国有企业改革，加快政府职能转变，深化价格、财税、金融、社保等领域基础性改革。

他并称，推过供给侧改革，要平衡好各方面关系，把握好节奏和力度，注意减少风险隐患。

习近平并强调，扩大中等收入群体，关系全面建成小康社会目标的实现，是转方式调结构的必然要求，是维护社会和谐稳定、国家长治久安的必然要求。

扩大中等收入群体，必须坚持有质量有效益的发展，保持宏观经济稳定；必须完善收入分配制度，处理好政府、企业、居民三者分配关系；必须强化人力资本，加大人力资本投入力度，着力把教育质量搞上去；必须发挥好企业家作用，帮助企业解决困难；必须加强产权保护，增强人民群众财产安全感。（完）