习近平故地重游 在艾奥瓦喝茶叙旧

路透艾奥瓦州马斯卡廷2月15日电（记者 Paul Eckert）---中国国家副主席习近平周三前往艾奥瓦州马斯卡廷（Muscatine），与1985年接待过他的朋友们叙旧并互赠礼物。

习近平可能成为新一代中国领导人，他的此次访美之行备受关注，不过他在马斯卡廷的一个小时停留只为喝茶叙旧，对具有争议的中美问题一概不谈。

他向当年接待过他的17位友人和艾奥瓦州官员表示，27年前访问马斯卡廷给他留下了深刻印象，因为这些人是他接触到的首批美国人。

他说，他对美国的印象来自这些人。

1985年，习近平在艾奥瓦州的姐妹友好省份河北省担任地方官员，当时河北省省贫瘠落後，与农业发达的艾奥瓦州存在天壤之别。

习近平当年访问艾奥瓦州时曾在Eleanor和Tom Dvorchak夫妇家住过两晚，住在他们儿子的卧室，还在没有翻译的情况下与他们的女儿设法交谈。

习近平回忆说，他们的女儿非常好奇，问了许多问题，比如像有没有看过美国电影。

72岁的Eleanor Dvorchak回忆说，习近平是“我遇到的首位中国人”，称他在马斯卡廷那段时间工作努力，专注于研究。

“我们对他知道的不多，”她说的是习近平的官场履历。

“真的难以置信……他的职务已经如此之高，”Dvorchak和她丈夫已经移居佛罗里达，他们是为了这次团聚专程飞回来的。

受欢迎的人

“有时，我看新闻时会有些沮丧，但当我看到他（习近平）时，他是那样一位受欢迎的人，这让对我对未来又有了许多希望，”她说。

艾奥瓦州的居民为当地的好客而自豪，这从他们的非官方宣传标语“美好的爱荷华（Iowa Nice）”便可见一斑。而由於艾奥瓦州在每四年的总统大选初选中率先投票，对政治人物而言也具有重要意义。

这两点周三在人口只有2.3万的密西西比河沿岸一个风景如画城市马斯卡廷都得到了展示。

接待习近平重聚茶会的是Sarah and Roger Lande夫妇家，住在对面的Sue Koehrsen给冬雨中等了几个小时的中美记者送了雨伞。

“我觉得住在附近，甚至这一社区的居民并不知道将有大人物到来，我们应该筹办一场晚会，招待外面的所有人，”她说。

马斯卡廷市长霍普金斯（DeWayne Hopkins）称，习近平周三与老友喝茶叙旧令人“震惊”。

“他相貌出众，非常健谈，还不时的挥手致意，”他说。

回忆习近平1985年在马斯卡廷的情景时，霍普金斯称，“当时的一切他（习近平）都记得，他的记忆力超好。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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