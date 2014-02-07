习近平会见普京 预祝索契冬奥会精彩纷呈

路透北京2月7日 -新华社报道称，中国国家主席习近平周四在索契冬奥会正式开幕前会见俄罗斯总统普京时表示，索契冬奥会一定会精彩纷呈。

日本首相安倍晋三也抵达索契。中日领导人同时出现在索契是对普京的肯定，显示索契冬奥会的政治利益。俄罗斯反同性恋的法规和对安全的担忧给索契冬奥会带来争议。

报道称，习近平表示“相信在俄方精心组织下，本届冬奥会一定会精彩纷呈，成为一次令人难忘的体育盛会”。

习近平还指出，索契冬奥会是普京总统领导俄罗斯人民走向繁荣富强的一个象征。习近平将在索契停留三天至2月8日。

报道称，普京已经同意与中方共同举办庆祝世界反法西斯战争暨中国人民抗日战争胜利70周年活动。习近平希望中俄双方共同办好相关活动，以铭记历史、警示后人。

外界非常担忧索契冬奥会的安全，普京则下令加强安保。

中国曾表示对索契冬奥会的安保完全有信心。美国则表达了对安保的担忧。

美国总统奥巴马、法国总统奥朗德、英国首相卡梅伦和德国总统高克都不会出席索契冬奥会。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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