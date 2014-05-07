习近平：推动两岸关系和平发展的方针政策不会改变

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透北京5月7日 -中共中央总书记习近平会见台湾亲民党主席宋楚瑜时指出，推动两岸关系和平发展的方针政策不会改变，促进两岸交流合作、互利共赢的务实举措不会放弃，制止“台独”分裂图谋的坚强意志不会动摇。
新华社周三援引习近平的话称，大陆全面深化改革和扩大对外开放，将为两岸经济合作带来强劲动力和有利条件，经济融合有利两岸互利双赢，任何时候都不应受到干扰。
”两岸关系和平发展大局稳定，经得起风浪考验。两岸关系风风雨雨几十年，总体趋势是向前发展的，这是历史的必然。“他称。
中国商务部数据显示，2013年1-12月，大陆与台湾贸易额为1,972.8亿美元，同比上升16.7%，占中国对外贸易总额的4.7%。
台湾是大陆第七大贸易伙伴和第六大进口来源地。(完)
(发稿 侯向明； 审校 沈燕)
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路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。