习近平：推动两岸关系和平发展的方针政策不会改变

路透北京5月7日 -中共中央总书记习近平会见台湾亲民党主席宋楚瑜时指出，推动两岸关系和平发展的方针政策不会改变，促进两岸交流合作、互利共赢的务实举措不会放弃，制止“台独”分裂图谋的坚强意志不会动摇。

新华社周三援引习近平的话称，大陆全面深化改革和扩大对外开放，将为两岸经济合作带来强劲动力和有利条件，经济融合有利两岸互利双赢，任何时候都不应受到干扰。

”两岸关系和平发展大局稳定，经得起风浪考验。两岸关系风风雨雨几十年，总体趋势是向前发展的，这是历史的必然。“他称。

中国商务部数据显示，2013年1-12月，大陆与台湾贸易额为1,972.8亿美元，同比上升16.7%，占中国对外贸易总额的4.7%。

台湾是大陆第七大贸易伙伴和第六大进口来源地。(完)

(发稿 侯向明； 审校 沈燕)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。