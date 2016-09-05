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时事要闻 | 2016年 9月 5日 星期一 10:26 BJT

习近平称中国反对在韩国部署萨德反导系统--新华

路透北京9月5日 - 新华社周一报道，中国国家主席习近平对韩国总统朴槿惠表示，中国反对美国在韩国部署萨德反导系统。

习近平在杭州对朴槿惠表示，该问题处理不当不利于地区的战略稳定，或将加剧纷争。

20国集团峰会在杭州举行。(完)

(编译 王琛；审校 张荻)

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